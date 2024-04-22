搶先橋頭勇士出場　高雄新市鎮幸運屋主「買1間賺1間」

▲橋頭房市近期有橋科、台積電議題助攻，最受矚目的區段就是高雄新市鎮。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

橋頭房市近期有橋科、台積電議題助攻，最受矚目的區段就是高雄新市鎮 ，連帶讓屋齡5年內大樓價格屢創新高，根據實登，今年不少社區出現轉售大賺的現象，甚至有屋主入手663萬元，今年1月轉手1410萬元，堪稱買一間賺一間，搶先橋頭勇士獲利出場。

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橋頭不少5年前入手預售屋的民眾，還有1字頭價格，高雄市仲介公會理事鄭啟峰分析，近1年交屋後轉手幾乎都賺錢，賺個100~200萬元很常見，連帶現在進場的購屋族，還被網友笑稱為買在高點的「橋頭勇士」。

▲橋頭不少屋齡5年內大樓，近1年交屋後轉手幾乎都賺錢，賺個100~200萬元很常見。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登，像是「全民萬歲」屋齡5年，近1年的轉手交易，每戶都賺錢，甚至出現買一間賺一間，例如有屋主2015年11月預售屋案時進場，總價663萬元，單價約14萬元，持有8年，以總價1410萬元出售，帳面獲利達747萬元。

高雄新市鎮不只該社區獲利驚人，屋齡5年內的大樓，如「龍騰鑫市鎮」，屋齡2年，也有屋主2018年6月以373萬元購入，今年2月加價397萬元成功售出，含預售期間共持有5年也是買一間賺一間。

▲橋頭屋齡5年內移轉獲利社區。（ETtoday製表）

而屋齡1年「京城森遠」，同樣也是戶戶賺錢。其中，2024年中樓層戶別以1300萬成成交，對比該戶2021年入手680萬元，房價經3年增值620萬元。

泰郡董事長特助郭泓驛分析，橋頭近期買氣旺，不少新案去化速度快，該區總銷金額最高的預售案「悦讀時代」，總銷88億元，光是今年第1季，761戶的「悅讀時代」就售出211戶，目前銷售也達8成。

▲高雄新市鎮近期買氣旺，不少新案去化速度快。（圖／記者張雅雲攝）

主因目前新案供給量較為稀缺，物以稀為貴之下，目前新案價格已基本站穩3字頭，甚至可看到4字頭成交價。

聯筑廣告總經理李佼世表示，高雄新市鎮吸引不少全台科技人、置產客、在地人湧進，就是看準未來台積電、橋科高科技產業量產後，區域利多還會持續發酵。

鄭啟峰指出，在新案帶動之下，屋齡5年內的大樓，價位也跟著水漲船高，屋主轉手也有不少增幅空間，甚至可以搶先近年的橋頭勇士，率先獲利出場。

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