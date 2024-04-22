中和左岸轉手獲利案例湧現　在地曝：屋主不缺錢

▲過去屢傳慘賠的中和左岸，已挺過低谷陰霾。（圖／記者項瀚攝）



記者項瀚／台北報導

過去屢傳慘賠的中和左岸，已挺過低谷陰霾，觀察今年7筆中大坪數轉手交易，就有6筆賺錢，不乏數百萬元獲利。在地房仲表示，該區受惠股市熱絡，帶動房價走升，且屋主大多不缺錢，也越來越惜售。

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新北中和左岸，過去屢傳中大坪數社區轉手慘賠案例，但觀察今年實價登錄，似乎已走過賠售低谷陰霾，觀察遠雄系列共有7筆總價超過3000萬元的轉手交易，其中有6筆都是獲利的。

觀察這6筆獲利交易，社區包括「遠雄左岸玫瑰園」、「遠雄左岸紫金園」、「遠雄錸儷」、「遠雄百富」，依據不同坪數與樓層，成交單價落在58~68萬元間，其中不乏出現獲利600~800萬元交易。

▲Q1中和左岸中大坪數（總價3000萬元以上）轉手交易獲利整理。（表／記者項瀚製）

東森房屋中和環球店長陳政志表示，中和左岸為純住宅區，採高綠覆率開發，環境頗受中高資產客群青睞，觀察近期股市熱絡，明顯帶動區域房市，房價走升，擁河景戶別已可成交7字頭行情。

陳政志說：「中和左岸有不少中大坪數社區，屋主大多有實力、不缺錢，加上市況不錯，變得越來越惜售，整體待售量低，而先前看到的一些賠售，一來是當時行情尚未回升，二來可能是屋主有其他資金配售需求。」

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，2013~2014年為房市高點，時至今日小宅價格早已超越當時，但一些中大坪數豪宅還沒完全解套，觀察中和左岸Q1獲利較明顯的交易，前一手買進時間都不在10年前，而是2~5年前。

陳炳辰指出，觀察這10年中和左岸房價變化，就是呈現U型走勢，現在才剛追回10年前價位，但這已經比台北、新北部分高價宅的狀況還好了。

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