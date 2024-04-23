嘉義富豪砸1億現金　零貸款入手高雄前第一豪宅

▲高雄知名豪宅「國硯」今年3月出現最新一筆交易，總價達1億1189萬元。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
高雄知名豪宅「國硯」，從2012年以每坪68.66萬元高居高雄豪宅榜首11年，直到2023年才被超越，今年3月出現最新一筆交易，總價達1億1189萬元，換算單坪成交價42.4萬元，睽違2年再現總價破億元交易，且買家為無貸款入手。
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高雄目前預售、成屋最貴豪宅紛站7字頭，讓高雄豪宅王重新洗牌。在單價最貴豪宅寶座上，坐得最久的就是「國硯」，2012年32樓的258坪戶以總價1億7243萬元成交，換算單價每坪68.7萬元，從預售時期就蟬聯豪宅王，直到2023年才被超越。
根據實登，2024年「國硯」最新一筆交易，總價達1億1189萬元，為該社區睽違2年後再度出現破億元成交物件。
▲「國硯」地段精華，正對光榮碼頭，具愛河灣景觀。（圖／記者張雅雲攝）
該戶位於海景首排低樓層，坪數264坪，為5房2廳6衛，換算單價42.4萬元，據查，買家為嘉義太保自然人，大手筆以現金零貸款購入。
台灣房屋亞洲新灣區加盟店東劉宜昀指出，「國硯」地段精華，正對光榮碼頭，具愛河灣景觀，社區有無景觀，落差相當大，近年成交價從2~6字頭都有。
▲國硯近年破億元成交紀錄。（ETtoday製表）
住商不動產亞洲新灣區加盟店東江炳賞分析，「國硯」屋齡10年，為地上41樓，一直是高雄指名度相當高的豪宅，分為A、B、C共3棟，A棟具海景第一排優勢，還能看到流行音樂中心、光榮碼頭，後方B、C棟比較靠後，視野部分受遮蔽，價格相對親民。
江炳賞指出，A棟首排海景宅物以稀為貴，釋出量也不多，高樓層單價起碼5~6字頭起跳，低樓層棟距開闊，海景因輕軌光榮碼頭站略受遮蔽，成交價落在4字頭還在合理範圍。
▲低樓層棟距開闊，海景因輕軌光榮碼頭站略受遮蔽。（圖／記者張雅雲攝）
劉宜昀指出，近5年受豪宅選擇性多加上限貸影響，僅4筆總價破億元成交紀錄，且均為海景第一排物件，成交價多為4字頭，僅1筆採毛胚交屋，單價還有3字頭。
而B、C棟價格，江炳賞分析，若以20樓做為分界，依不同方位、裝潢影響，20樓以上若有景觀，價格約為38~48萬元之間，20樓以下約為33~38萬元。若是無景觀的戶別，毛胚屋況大致落在26~33萬元。
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