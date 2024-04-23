湖子內土地標售脫標率86%　最熱地估推案單價35萬元起

▲嘉義市地政處23日標售土地，總共15標中，共有13標成功脫標，標脫率86.6%。（圖／嘉義市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

嘉義縣受惠嘉義科學園區、台積電等議題，蛋白區房價直逼蛋黃區，連帶建商紛紛積極獵地。嘉義市地政處23日標售土地，總共15標中，共有13標成功脫標，標脫率86.6%，標售狀況相當踴躍。專家分析，無非是台積電影響，得標價也算符合市場行情。

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嘉義市地政處表示，此次嘉義市湖子內區段徵收土地公開標售，共有15標，其中只有1筆住宅地，其餘14筆均為休閒專用區用地，標售底價總計為15億5899萬7406元。

23日合計有31標封參與投標，共標出13筆土地，標售金額達14億6379萬餘元，標脫率86.6%，共溢價2億1801萬3946元，溢價率11.75%。在地代銷直言，此次標售吸引多家建商踴躍投標，無非是與台積電有很大關係。

唯一的住宅區土地，位於湖子內興安小段地號160號，約為75坪，底價為623萬元，最後由自然人以958萬888元得標，換算單價12.7萬元，嘉義市不動產開發公會榮譽理事長呂冠衡分析，雖是此次標售唯一住宅用地，但因基地不大應為自用取得。

▲嘉義受台積電影響，近期買氣熱絡，高價搶土地的狀況嚴重。（圖／記者張雅雲攝）



其中最多人搶標的湖子內新民小段地號332號，坪數382坪，由2位自然人以1億1688萬8888元共同得標，換算得標單價為30.5萬元，溢價率高達135%，為本次標售最高單價王。呂冠衡表示，以地價30萬元換算，研判未來若規劃大樓產品，預估房價將落在35萬元起跳。

此外，此次土地標售平均單價每坪約15.2萬元，因有多筆土地靠近附近的焚化廠，也算是符合區域行情。

尤其嘉義受台積電影響，近期買氣熱絡，建商搶土地的狀況嚴重，由於休閒專用區未來可規劃為健康防老園區，興建健康住宅，因此也吸引不少建商勇於進場，以1字頭土地成本來看，無論規劃2字頭大樓還是透天住宅，都相當有競爭力。

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