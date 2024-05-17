入主小檜溪日系極致工藝壓軸機會！亞昕齊聚名家打造「森」情之作

▲亞昕在小檜溪特區規劃一系列城中城日系職人建築，最新也是最後的一期即將登場。（圖／亞昕提供，下同）

房產中心／綜合報導

一直以來擇地佈局眼光精準的亞昕集團，近年看中桃園未來發展前景，特別以前瞻思維選址小檜溪特區打造亞昕向陽、亞昕一見系列作品、擴張建築版圖。為什麼選中小檜溪特區？其一是重劃區腹地較小、開發成型快速；其二是地段處在桃園市心中央核心位置，周邊鄰近藝文特區，機能豐足；再加上小檜溪自然水綠環境宜人，又有捷運串聯多軌，交通便達，亞昕因此選定特區中距桃園主幹道更近的區段，建造獨特城中城的完整規模，吸引許多懂得品味生活的購屋客青睞。

▲小檜溪特區距桃園藝文特區相當近，新設立的桃園市立圖書館是在地居民的人文集散地。

亞昕最新森情之作小檜溪壓軸新案，聘請各界大師齊聚操刀，為住戶獻上「用情至森」的居住生活質感，以全「昕」思維規劃獨到的景觀山水設計，也為特區深植國際式森情美學風景。強調細膩品質才是決定建築能否經典傳世的亞昕集團，創立至今30年來一路皆以「自住心」初衷建造房子，認為只有將心比心才會注意別人看不到的細節，在此基礎之上更積極融入日本職人精神，創造出擁有日本極致工藝的高品質住宅。

不斷以建築開拓城市地景的亞昕建築，亦連年獲得國家肯定，擁有超過40座的國家金質獎，建築實力堅強，為了實踐「亞昕蓋房子，放心一輩子」的承諾， 極度堅持將真正日本工藝職人精神落實在每一件作品中，以嚴謹態度把關營造品質以及建築細部工法，因為亞昕深知，唯有安全是絕不可妥協的環節。亞昕講究的還包括居住品質，在小檜溪特區系列建築導入世界級飯店空間概念，獨樹一格的張力表現令人一眼難忘，不只驚豔眾人，更成為區域內高端名宅品牌的指標之一。

亞昕慧眼佈局小檜溪的系列建築即將進入壓軸，最新第三期作品規劃2至4房產品，完整了城中城的完美拼圖，如今小檜溪特區發展已臻完備，區域內商圈精華地、位於熱鬧春日路旁的商業用地由南山人壽插旗，未來將開發大型商辦，吸納眾多白領菁英、上位階層進入生活圈；亞昕三期基地就在東門溪旁，水岸景色結合幽靜小巷，讓回家路充滿寧靜舒心氛圍，過個馬路即抵朝陽公園，綠意環繞相伴，為生活再添一筆愜意色彩；再加上距離捷運綠線G08站僅650公尺，周邊更環繞成熟舊有商圈，讓小檜溪生活質感動靜皆宜。

▲亞昕在小檜溪特區推出的第三期新案，面溪首排，臨近朝陽森林公園，滿足休閒機能。

▲▼小檜溪特區不只有星巴克、麥當勞等國際連鎖餐飲進駐，周邊更有許多舊有商圈如中正路商圈，提供居民更完善的生活機能。

小檜溪特區開發速度快、腹地漸少，目前自住需求正盛，亞昕集團以其強調完美居住品質與日本工藝精神為品牌特色，針對小檜溪特區第三期的新建案進行設計，展現對生活質感的高度追求，建築品味及居住質感在該區難得一見，致力於打造完美居住環境的亞昕集團，以蓄積三十年的深厚實力，在小檜溪特區推出最後獻禮即將登場。

了解更多亞昕小檜溪新案

預約專線：03-335-2777

官網網址：https://reurl.cc/RqXMyD