ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

入主小檜溪日系極致工藝壓軸機會！亞昕齊聚名家打造「森」情之作

▲▼桃園,小檜溪,亞昕,日系,職人,房產,首購,買房。（圖／業者提供）

▲亞昕在小檜溪特區規劃一系列城中城日系職人建築，最新也是最後的一期即將登場。（圖／亞昕提供，下同）

房產中心／綜合報導

一直以來擇地佈局眼光精準的亞昕集團，近年看中桃園未來發展前景，特別以前瞻思維選址小檜溪特區打造亞昕向陽、亞昕一見系列作品、擴張建築版圖。為什麼選中小檜溪特區？其一是重劃區腹地較小、開發成型快速；其二是地段處在桃園市心中央核心位置，周邊鄰近藝文特區，機能豐足；再加上小檜溪自然水綠環境宜人，又有捷運串聯多軌，交通便達，亞昕因此選定特區中距桃園主幹道更近的區段，建造獨特城中城的完整規模，吸引許多懂得品味生活的購屋客青睞。

▲▼桃園,小檜溪,亞昕,日系,職人,房產,首購,買房。（圖／業者提供）

▲小檜溪特區距桃園藝文特區相當近，新設立的桃園市立圖書館是在地居民的人文集散地。

亞昕最新森情之作小檜溪壓軸新案，聘請各界大師齊聚操刀，為住戶獻上「用情至森」的居住生活質感，以全「昕」思維規劃獨到的景觀山水設計，也為特區深植國際式森情美學風景。強調細膩品質才是決定建築能否經典傳世的亞昕集團，創立至今30年來一路皆以「自住心」初衷建造房子，認為只有將心比心才會注意別人看不到的細節，在此基礎之上更積極融入日本職人精神，創造出擁有日本極致工藝的高品質住宅。

不斷以建築開拓城市地景的亞昕建築，亦連年獲得國家肯定，擁有超過40座的國家金質獎，建築實力堅強，為了實踐「亞昕蓋房子，放心一輩子」的承諾， 極度堅持將真正日本工藝職人精神落實在每一件作品中，以嚴謹態度把關營造品質以及建築細部工法，因為亞昕深知，唯有安全是絕不可妥協的環節。亞昕講究的還包括居住品質，在小檜溪特區系列建築導入世界級飯店空間概念，獨樹一格的張力表現令人一眼難忘，不只驚豔眾人，更成為區域內高端名宅品牌的指標之一。

亞昕慧眼佈局小檜溪的系列建築即將進入壓軸，最新第三期作品規劃2至4房產品，完整了城中城的完美拼圖，如今小檜溪特區發展已臻完備，區域內商圈精華地、位於熱鬧春日路旁的商業用地由南山人壽插旗，未來將開發大型商辦，吸納眾多白領菁英、上位階層進入生活圈；亞昕三期基地就在東門溪旁，水岸景色結合幽靜小巷，讓回家路充滿寧靜舒心氛圍，過個馬路即抵朝陽公園，綠意環繞相伴，為生活再添一筆愜意色彩；再加上距離捷運綠線G08站僅650公尺，周邊更環繞成熟舊有商圈，讓小檜溪生活質感動靜皆宜。

▲▼桃園,小檜溪,亞昕,日系,職人,房產,首購,買房。（圖／業者提供）

▲亞昕在小檜溪特區推出的第三期新案，面溪首排，臨近朝陽森林公園，滿足休閒機能。

▲▼桃園,小檜溪,亞昕,日系,職人,房產,首購,買房。（圖／業者提供）

▲▼小檜溪特區不只有星巴克、麥當勞等國際連鎖餐飲進駐，周邊更有許多舊有商圈如中正路商圈，提供居民更完善的生活機能。

▲▼桃園,小檜溪,亞昕,日系,職人,房產,首購,買房。（圖／業者提供）

小檜溪特區開發速度快、腹地漸少，目前自住需求正盛，亞昕集團以其強調完美居住品質與日本工藝精神為品牌特色，針對小檜溪特區第三期的新建案進行設計，展現對生活質感的高度追求，建築品味及居住質感在該區難得一見，致力於打造完美居住環境的亞昕集團，以蓄積三十年的深厚實力，在小檜溪特區推出最後獻禮即將登場。

了解更多亞昕小檜溪新案
預約專線：03-335-2777
官網網址：https://reurl.cc/RqXMyD

關鍵字：桃園小檜溪亞昕日系職人房產首購買房

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

存款250萬「8年級妹買房被阻」　友慫恿存股！全場傻：蹲一輩子

買房與存股，大家會怎麼選？一名八年女級生透露，身邊很多人都考慮買房，快要30歲的她，薪水有8萬還有250萬存款，因此也動念購屋，然而有網友認為「250萬透過錢滾錢可以買更好的房」，讓原PO非常猶豫。文章曝光後，全場認為買房才是王道，「朋友有買房嗎？如果房價漲到錢滾錢都追不上他負責嗎？」

21分鐘前

【廣編】臺中市不動產公會迎接2050年淨零碳排　召開政策到實務專題論壇

隨著立法院去年1月10日三讀通過《氣候變遷因應法》，台灣將更明確的向2050淨零碳排的目標前進，其中基於營建產業佔整體碳排比重超過3成，將成為淨零成敗的關鍵，臺中市不動產開發商業同業公會以「2050建築淨零碳排暨永續經營」為主題，從法令制度、金融以及實務面全方位舉辦論壇，更擔起「綠領」重任。

33分鐘前

入主小檜溪日系極致工藝壓軸機會！亞昕齊聚名家打造「森」情之作

亞昕小檜溪壓軸新案，聘請各界大師齊聚操刀，為住戶獻上「用情至森」的居住生活質感，以全「昕」思維規劃獨到的景觀山水設計，也為特區深植國際式森情美學風景。強調細膩品質才是決定建築能否經典傳世的亞昕集團，在此基礎之上更積極融入日本職人精神，創造出擁有日本極致工藝的高品質住宅。

38分鐘前

銀河灣計畫引領蘆洲房市發展　新案行情突破8字頭

新北市推動蘆洲南北側開發案「銀河灣計畫」，光是主體範圍就超過133公頃，計畫建設空中水岸公園、溫室植物管、休閒旅館、購物中心等，應有盡有，再加上新北市政府積極推動興建蘆社大橋，冀望與社子地區連結，穩固蘆洲發展根基，開通後可望吸引大批社子、士林區域科技新貴入主蘆洲，目前新建案單價已突破8字頭，後勢可期。

53分鐘前

搶搭軌道經濟列車！台南高鐵地王地標「達麗世界仁」坐擁百貨、未來三鐵門戶

「買房跟著交通建設走」是不敗金律，像是台南高鐵特區，有高鐵串起全台一日生活圈，又有產業、商城等先行到位，加上台鐵沙崙站，以及未來的捷運等多項紅利，給予周邊房價強大支撐力，便被視為軌道經濟的明星特區。

1小時前

住戶熱議「4類交通幹道」誰最吵　房仲：另有大魔王

鄉民熱議，住在高鐵、捷運、國道高架橋、火車旁哪個最吵，大多人都覺得是高架橋。信義房屋專家表示，高架橋除了噪音，還有落塵問題，但以行車類路線來說，住在低樓層、門口又是公車大站的話，那個「逼逼逼」噪音也蠻可怕的。

16小時前

要小倆口在三重、蘆洲「找400萬房」　網傻：婆婆活在30年前？

婆婆要夫妻倆買房，開出的條件卻讓媳婦哭笑不得，「怎可能找得到？」人妻在「買房知識家」發文，「婆婆叫我們在三重、蘆洲找400萬的房子，我怎覺得怎可能找得到？」眾人也紛紛吐槽，「還活在30年前嗎？」「400萬的停車位應該找得到。」也有人秒懂原PO無奈，「我還遇過叫我們在中和找200萬內的。」

16小時前

8組人馬搶台糖楠梓土地　單坪衝94萬創新高價

台積電在高雄楠梓打造2奈米廠，帶動房市看漲。台糖公司16日舉辦楠梓區土地合建招標案，鄰近楠梓國小、楠梓火車站，底價為10億2117萬元，基地1818坪，最終鋭揚攜手泰郡以總價15.22億元購入，換算單坪約94萬元，創楠梓區住4地價新高，跌破高雄人眼鏡。

17小時前

新竹空虛到只有科技業？老司機曝1處更值錢：若癱瘓竹科產值少1％

許多人想到新竹大多刻板印象都是科學園區和科技新貴。然而，最近有一位網友在網上發文吐槽，認為新竹除了科技產業之外，其他行業並未興起。他感慨道，與充滿娛樂生活的台北相比，新竹的差距顯而易見，直言難道沒有人發現新竹除了科技業之外，其他什麼都沒有嗎？

17小時前

馬桶堵塞怎麼辦？內行曝「1小物」秒暢通：便宜又有效

如果馬桶堵塞，你會怎麼處理呢？一名女網友透露，家裡的社區設備和管線比較老舊，不時會出現馬桶堵塞的狀況，之後都會用馬桶吸盤救援，近日鄰居推薦一款疏通劑很有效，果然使用後也真的變得順暢。不過多數人透露，還有另一個法寶就是冰塊，「一次丟大量冰塊馬上暢通，便宜又有效」。

19小時前

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

被房東找去修冷氣「進屋見1幕」..

婆婆要小倆口在三、蘆找400萬..

板橋30年富豪社區都更　蓋19..

賓士業務存不到錢「跳行1職業」..

新竹空虛到只有科技業？老司機曝..

差3000元「就是不買冷暖空調..

「冒煙的喬」月花20萬租澄清湖..

砂石場老闆人間蒸發　東勢7層樓..

才想搬回家住！媽秒喊1句　妹子..

高雄「在地版」小北百貨熄燈　傳..

ETtoday房產雲

最新新聞more

存款250萬「8年級妹買房被阻..

臺中市不動產公會迎接2050年..

入主小檜溪日系極致工藝壓軸機會

銀河灣計畫引領蘆洲房市發展　新..

台南高鐵地王地標「達麗世界仁」

住戶熱議「4類交通幹道」誰最吵..

婆婆要小倆口在三、蘆找400萬..

8組人馬搶台糖楠梓土地　單坪衝..

新竹空虛到只有科技業？老司機曝..

馬桶堵塞怎麼辦？內行曝「1便宜..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366