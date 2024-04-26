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中山區30年⭡老屋平均每天成交4件　居7都行政區之冠

▲▼大直街巷弄公寓近期單價屢創新高，近期有2樓公寓創88萬元高單價。（圖／記者賴志昶攝）

▲2023年台北市中山區共有近1500筆，屋齡超過30年的住宅交易。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

一表看雙北老屋交易最熱10區，這5年來成長最多是淡水，交易量增101%。而交易件數最多的是中山區，2023年共高達1500件交易，換算下來每天平均有4件成交，頗為驚人。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「被告」案例曝

《591實價登錄》統計七都各行政區屋齡超過30年的住宅產品交易，發現交易量成長最多的前10大行政區，清一色都落在雙北地區。

對比2019、2023年交易量，成長最多的是淡水區，從297間增加到597件，5年間爆增300件，增幅高達101%。價格方面，每坪均價僅22萬元，是榜上最親民的。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲屋齡超過30年的住宅老屋交易熱區整理 。（表／記者項瀚製）

進一步觀察，交易集中在淡江大學周邊，以公寓占大宗。由於當地租屋需求強勁，加上總價不到千萬，吸引置產族出手一圓房東夢外，也是小資族晉升有殼族的好機會。此外，當地近年還有淡江大橋、淡北道路等議題加持，都讓當地老屋交易絡繹不絕。

而交易量最多的為北市中山區，去年共有近1500件交易，換算下來每天平均有4件成交，頗為驚人。

《591房屋交易網》表示，老屋固然有屋況不佳、居住安全等問題，但因入手門檻普遍較低，在市場上始終占有一席之地，像目前雙北地區新建案總價動輒千萬起跳，反觀老屋普遍因總價較低，無論是用於自住或投資都相對親民。

北市入榜行政區大多是開發較早、人口密集的蛋黃區，由於這幾區新建案成交單價早已站穩百萬，即便是坪數有限的小宅總價也相當驚人，在比價效應之下老屋自然更為吸睛。

另外，坐落精華地段的產品，有更高機率能參與都更或危老重建，讓購屋族一邊自住之餘，又享有議題的增值紅利，可說是進可攻、退可守，行情還有可能「醜小鴨變天鵝」三級跳。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「被告」案例曝

關鍵字：老屋屋齡交易雙北淡水中山區591實價登錄都更

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