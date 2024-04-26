太保勇士剛上車　幸運屋主持有7年「賣1間賺1間」

▲台積電設立的嘉義太保，也有高鐵嘉義站，房價率先反應，已有社區出現轉售大賺的現象。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電先進封裝廠將進駐嘉義太保，帶動區域房價一飛沖天，3字頭已購客甚至被網友笑稱「太保勇士」。根據實登揭露，太保已有社區出現轉售大賺的現象，有屋主當初入手680萬元，今年1月轉手1350萬元，幾乎是買一間賺一間。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！ 屋主自售慘淪「被告」案例曝

台積電與GLORIA OUTLETS華泰名品城雙雙拍板進駐嘉義，加上太保本身就有嘉義科學園區、高鐵嘉義站等利多，讓市場對房市信心滿滿，帶動太保房價飆升。

根據實登，「遠雄國寶」中樓層屋主2017年以680萬元購屋，單價約13.7萬元，今年1月轉手1350萬元成交，獲利670萬元，另1戶高樓層戶別總價688萬元，持有7年，今年1月加價612萬元出售，近乎買一間賺一間。

不只大樓獲利驚人，中古透天同樣漲很大。根據實價揭露，鄰近嘉科預定地的1戶17年中古透天車墅，原屋主2013年以1380萬元入手，持有10年，2023年底屋主開價超過2倍，以總價3150萬元售出，單看帳面獲利大賺1770萬元，比買一間賺一間還誇張。

另外，縣治特區也有1戶18年中古透天，屋主2014年入手600萬元，持有9年，2013年底開價直接翻倍，以1380萬元成交。

▲嘉義太保市近半年中古屋成交表現。（圖／台灣房屋提供）

台灣房屋嘉義博東加盟店店東李俊逸表示，太保包括高鐵、嘉科等特區，目前推案多以預售案大宗，成交價已經衝破3字頭，中古房價補漲力道同樣強勁，部分中古成交價甚至已與預售屋旗鼓相當，以目前市況，確實是屋主狠狠開價，買家也很敢買！

主要買家多以外地客為主，不少是台積電工程師與產業鏈廠商提前卡位，以其購屋實力，即使房價漲幅力道強，買單機率仍高，也讓賣家積極獲利出場。

東森房屋太保加盟店店長葉彥延分析，在新案帶動之下，區域中古大樓、透天，價位也跟著水漲船高，當初屋主購屋時，太保基期仍低，大樓都在1字頭、透天也都不到700萬元，轉手也有不少增幅空間，甚至可以搶先最近瘋狂進場的太保勇士，率先獲利出場。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！ 屋主自售慘淪「被告」案例曝