租屋預算拉到1.5萬！北漂妹早上7點就約看房　結局卻心碎：好打擊人

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

如果想要租到滿意的房子，看房時不只要快狠準？一名女網友抱怨，最近一直在北部看房子，原本就預期會戰況激烈，預算也拉到1.5萬元，近來也找到一間很滿意的房子，但沒想到一早7點就約看房，結果卻讓她失望，直呼「北部租房好打擊人」。文章曝光掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，最近一直在北部看房子，本來就知道北部租房市場就像戰爭，所以有提前做好心理準備，預算也拉高到1.5萬元，但剛找第一個禮拜就遇到各種狀況，像是看房前一個小時才被通知「已經被訂走」，或是約好時間地點，人也已經到現場，結果卻被仲介放鴿子。

原PO表示，最近看到一間超級喜歡的房子，看到第一眼就決定一定要租，於是特地早起7點就打給房東約看房，甚至還想直接請假。不過對方表示早上要到台北辦事，最早要到傍晚5點才能帶看房，於是她直接約5點見面。

沒想到到了下午4時53分，她打電話向房東確認赴約，人也已經到了樓下，對方卻說「我已經在簽約了」，讓她頓時覺得晴天霹靂，「我本來要跟她約早點，是她說她趕不及回來，5點才能看房，結果都還沒5點她就在簽約？」讓她超級無言，「這件事完全是壓垮我的最後一根稻草，剛剛忍不住在路邊哭了」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）



許多網友也感嘆，「我跟你遇到同樣的問題...我打算去找林口或龜山的房子了，雙北要租房太難了」、「新北想租個有電梯的，沒有15000真的要等奇蹟」、「嗯我也是…找的很崩潰」、「辛苦了，我也是真的找到受不了，最後寧願租通勤40分鐘到公司的地方」、「我也是，重點是提高價格也沒看到喜歡的房子，到底為什麼這裡的房子浴室都沒有對外窗？？？又小又貴」、「北部租房市場真的很激烈，你講的我也經歷過」。

另外，有人建議，「很急嗎？不急等等看，有時候遇到學生放暑假退租什麼的，會有一波房源釋出」、「你要找合租 認識或賭不認識的住家庭式，合租把租金門檻往上拉，比每個人各自找還要多選擇」、「可以找找看臉書的台北租屋社團，多個管道看會不會比較好找」、「有親近的朋友或另一半一起合租，提高預算會多很多好選擇」。