買房要「小換大or一次到位？」　網見1關鍵秒答：成本很高

▲原PO有意買房。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

在資金足夠的前提下，買房時應該要一次到位嗎？近日就有一名網友發文拋問，他應該先買小房，之後再換大，還是一次到位會比較好？貼文曝光後，多數網友都回應，「錢夠當然一次到位，現在換屋麻煩很多」、「資金夠當然一次到位」。

這名網友在PTT的home-sale板上，以「買小換大還是一次到位」為標題發文，提到他目前雖然一個人生活，但是之後居住成員會越來越多，現在他的資金是足夠的，應該要買「2房」，之後再換「4房」，還是要一次就買到「4房」呢？

貼文曝光後，大部分的網友都認為，既然資金足夠，當然要一次到位，「當然一次到位，換房的隱形成本超高的」、「唯一不選直上的理由就是錢不夠」、「想不到有錢不一次到位的道理」、「預算夠就一步到位，換房成本很高，稅金、仲介費、時間成本、搬家勞心勞力」、「有錢當然直接到位廢話，沒錢才是慢慢換上去」、「小換大都是一開始資金不夠，趕快先求有」。

另也有些網友回應，「2房到4房也差太多，確定會到4房當然直衝4房」、「就算一個人住，住大間的房子也爽」、「有需求幹嘛不一次到位」、「如果資金夠，會比較想2地各買一間，工作地和真正想住的地方，不過這應該看單身或結婚與否吧」、「買2間2房隔壁戶，超級彈性運用」。