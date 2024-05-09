抓交替？首爾江南「超高層豪宅」慘淪凶宅　住戶輕生層出不窮

▲位於首爾市江南區道谷洞、由三星集團所興建的豪宅社區「The Tower Palace」。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／編譯

座落於首爾市江南區道谷洞、由三星物產建設部門於2000年代所興建的超高層住宅社區「The Tower Palace」，曾經是韓國的豪宅指標，總共擁有7棟大樓，其中最高的一棟達263公尺（G棟，地上69層樓），儘管是當地的地標，卻發生各種光怪陸離的案件，老婦、醫科生、夫妻選擇在此輕生。

綜合韓媒報導，超高層住宅社區「The Tower Palace」在全盛期時，曾和位於首爾市江南區三成洞的「I'PARK SAMSUNG（三成）」競爭最高價格地位，2006、2007、2010年更數度以全國公寓最高價格售出，竣工不久後就蓋有高爾夫球場、健身房、閱覽室、投幣洗衣室等設備，且電梯配有維安層級相當高的刷卡設備，領先當時的其他豪宅。

只不過，如此豪華的超高層社區大樓卻發生許多光怪陸離的案件，2015年時一名50多歲女住戶李某不堪遭到丈夫性侵、家暴長達30多年，於是她趁丈夫卞某酒醉昏睡後，殘忍將丈夫殺害，卞某當年曾在江南區經營旅館，甚至因此發跡，購買最高級的賓利轎車，身價達100多億韓元。

2004年1月，一名居住在社區內47樓、100多坪房屋的85歲老婦，居然於下午2時5分在自家窗邊放置椅子，並透過椅子攀爬至位於天花板處的矮窗，從窗戶墜樓輕生，生前留下遺書，表示「內心非常不安、腦袋感到沉重和疼痛」，而她其實罹患憂鬱症，且經常失眠。

2015年5月17日，一名35歲的醫學生高某於上午10時10分墜樓身亡。警方調查後發現，高某其實和父母居住在「The Tower Palace」，儘管已經於2013年畢業，但卻連續兩年在醫師執照考試落榜，也因此對人生產生悲觀想法。

2015年10月23日，一對夫妻先後在住家內輕生，妻子A某先是在住家輕生，親眼目睹妻子死狀的丈夫B某萬念俱灰、悲痛萬分，之後跟著墜樓身亡。警方調查後發現，A某罹患憂鬱症，至於B某則是罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，漸凍人症）。

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