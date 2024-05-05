新生兒房貸補助發威！南韓今年第一季公寓交易　30多歲人數占比最高

▲南韓政府提供新生兒父母低利率買房貸款。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓民生物價、房價持續高漲，導致許多年輕族群不敢結婚生子，去年總和生育率不僅跌到最低的0.72名、新生兒總數更跌到只剩23萬人，比去年還少將近2萬名嬰兒。為此，南韓政府針對新生兒家庭提供買房貸款低利率優惠，從今年1月起實施，結果使30至39歲族群成為公寓購買占比最高的年齡層。

根據《韓聯社》，韓國不動產院針對今年第一季公寓購買者的年齡層進行分析，並於5月2日公佈，結果顯示30至39歲占所有年齡層比例高達26.1%，比去年第四季還要增加1.1%，人數佔比再度超越40至49歲族群，成為購買公寓的最大宗，其根本原因是受到政策影響，成為政府新生兒家庭買房補助的最大受益者。

報導分析，自從去年政府針對首次購屋族擴大提供貸款後，去年第一至第三季所有買房者年齡層佔比中，30多歲超越了40多歲；只不過去年9月起政府中斷「特例巢理論一般型」（6至9億韓元）貸款優惠後，30多歲買房者人數一度下滑，導致去年第四季40多歲成為買房者的最大宗。

南韓國土交通部去年8月發布「克服低生育率居住支援方案」，提供生養子女的夫妻，在新生兒誕生後的2年內向政府申請買房、全租（全稅，傳貰）時的貸款，若購買房價9億韓元（約新台幣2143萬元）的公寓大樓，則可提供最多5億韓元（1190萬韓元）的貸款，且利率最低為1.6%、最高僅3.3%。

政府透過提供低利率貸款政策挽救生育率，使得首爾30多歲族群買房占比從去年第四季的31.3%，提升至今年第一季的32.4%；尤其首爾市東大門區更從去年第四季的29.9%躍升至今年第一季的36.2%；城北區更從30.6%攀升至38.3%，成長非常明顯。