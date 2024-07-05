寧願「月花10萬租屋」也不買房　網曝1類人會租！揭年輕人心態

▲租屋網站竟有月租10萬元的房子。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者施怡妏／綜合報導

許多人有一個觀念，認為繳房租給房東還不如繳房貸，就有網友表示，在租屋網站看到，月租7萬元的台中房子，而且是住家不是店面，甚至還有10萬元的，認為每月花10萬元租屋，不如直接買房，好奇這些房子都是誰在租，貼文掀起熱論。

有網友在PTT發文，「租8萬以上房子，但是沒買房的是哪種人」在租屋網看到台中的房子在出租，但很多租金都是7、8萬元，甚至還有超過10萬元以上的，並非店面或透天別墅，而是整層住宅」，

他不禁感到好奇，「會租的人是別的地方有房，在台中工作，還是富商富婆拿來養小三、小王用的？真的有人寧願花那麼多錢也不買房嗎？」

貼文曝光，網友表示極有可能是外商，「外商來台灣工作暫租的」、「公司付房租的歪果人」、「有錢的外商人，算10萬就好，一年頂多120萬，股息一年領250萬，等於還有找」、「外商吧，房租公司出」、「除了外籍白領，我找不到原因」。

▲原PO好奇，什麼樣的人會租高租金的房子。（示意圖／記者許凱彰攝）



另外也有網友指出，「就是有錢人」、「就是一群土豪合租玩樂用的」、「聰明人，他又不打算久住」、「及時行樂，想搬家就搬家，沒啥不好」、「我周邊親戚就有月付租金8萬的，在復興北路附近租房，買名車然後月光呀，存款都不知道有沒有50萬」、「我自己看過的高房租，幾種可能，做偏的，跑比較快；個人短期居住需求，資產在別的地方；公司租給出差同仁住」。

也有網友表示，因為頭期款實在太高了，「我有朋友願意租近4萬，問為何不買房，是因為身上差不多就剩300萬，如全買房手上就乾了，加上有些年輕人重視生活品質，可能月收還不錯…但也都花光，出國、三餐叫uber，或賺10萬花5萬，頭期款永遠存不太到」。