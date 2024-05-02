【廣編】滿足自住舒適感　安定靜巷透天宅「保虹禾苑」

▲保虹建設看準安定周邊南科園區潛力，於安定區核心地段推出透天新案「保虹禾苑」（外觀3D圖）。

圖、文／富比士地產王提供

近幾年台灣的房市圍繞著產業園區發展，南科受惠於台積電3奈米製程量產，磁吸上下游產業鏈隨之進駐，2023營業額不斷持續成長，並且首度超車竹科成為全台營業額最高的科學園區，利多因素不斷加上科技人才進駐，剛需強勁，南科周邊儼然成為目前台南最火熱的房市話題區。

而南科周邊如新市、善化等區域房價近年來逐漸高漲，不少購屋族群將目光轉向更具備增值潛力的區域，安定的地理位置優越，與南科相鄰僅需5至10分鐘的車程，隨著安定東路向東延伸工程通車，可讓上班通勤更加便利，還能串接未來周邊南科特定區A、B、C、D、E段開發區塊，將為安定區域的房市增添新的動能。

保虹建設看準安定周邊南科園區潛力，於安定區核心地段推出透天新案「保虹禾苑」，位於靜巷之中，遠離了市區的喧囂，但又不失交通的便利，使住戶可以享受到一份獨特的寧靜生活。基地位置優越，距離國道1號僅需3分鐘車程，且可快速連接國道8號，為住戶提供了便捷的出行通道，同時，距離南科園區也僅需約10分鐘車程，讓南科工作者能夠更加輕鬆地通勤。

此外，「保虹禾苑」周邊的教育、生活配套也相當完善。優質的學區安定國小與安定國中僅需4分鐘內即可抵達，而安定區圖書館距離亦僅約4分鐘車程，這對於注重教育的家庭來說是一大優勢，此外，建案周邊更有全聯福利中心、農會超市等日常採買場所，生活機能一應俱全，讓住戶享受到便利與舒適。

▲「保虹禾苑」基地離學區安定國小約1分鐘車程，就學非常方便。

「保虹禾苑」的建案設計規劃了4棟地上4層的透天住宅，坪數規劃地坪24.86-35.91坪，建坪60.12-70.92坪，面寬5.15到5.72米，可停放兩台車，給予了住戶充分的彈性，這樣的設計更符合了當下購屋市場的趨勢，尤其是自住剛需買盤，這類的族群更加關注居住品質和空間感，透天型住宅的舒適感正符合這一需求。

「保虹禾苑」的推出引起了不少的關注，建案預計於2024年10月完工，其優越的地理位置、完善的生活配套和貼心的建案設計，為安定在地與南科購屋族群提供了一個理想的居住選擇。

保虹禾苑｜醇質透天宅

貴賓專線：0938-325-717



