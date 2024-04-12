【廣編】代銷公會理事長專訪　佘光宗：台南房市穩健成長、買房打破區域結界

▲台南代銷公會理事長由佘光宗接任。

圖、文／富比士地產王提供

上月甫接台南代銷公會理事長的佘光宗，朋友稱他為人海派、交遊廣闊、親和力十足，從他身上能感受到廣告代銷人親切的氣息，然在受訪時則能精準指出台南房市現階段與未來預測，絲毫不馬虎。

在台灣房市中，通膨、碳費、土地成本等利空議題已經盡出，但房價仍相當穩固，而接下來台南本身又有南科三期、捷運、鐵路地下化、商60等利多議題，且南科營收超越竹科已是事實，即使有高雄、嘉義台積電駐廠分散話題，但南科整體的完整度與規劃短期都難以被超越。

立基於以上客觀環境，加上政府新青安貸款政策，佘光宗表示，平均地權抑制投機客炒作，但從去年開始，第一線銷售明顯感受到市場反映的剛性需求；除了人口結構趨小家庭化外，亦有南科工程師南遷找房的比例增加，新青安的助攻下，讓許多人對於買房增加信心，整體買盤還是相當強勁有力。

▲台南代銷公會理事長佘光宗認為，台南房市穩健成長，市場剛需明顯可見。

近年來台南房價攀升除了受南科產業強勁帶動，普遍認為是過去基期低、多為補漲效應；佘光宗則進一步分析：「南科的確影響台南房市極大，包括我們俗稱南科三區，善化、新市、安定都相繼出現房價創新高的趨勢，甚至也外溢到麻豆、西港、佳里、柳營、新營、山上等區域，只是因為各區容積率不高，較無大型造鎮案，少受到關注，但若長期觀察這些區域，可以發現房價有明顯的漲幅。」

▲南科外溢地區包括麻豆、西港、佳里、大新營等地區，雖較少人關注，但房價亦有明顯漲幅。

除上述狀況，台南房市也出現打破區域結界的現象，因為房價補漲緣故，本地人口早已出現外溢周邊區域的效應，外圍新開發區域會出現大量推案，且外地人對台南區域概念較模糊，因此鄰近市區且基期相對低的區域，就有發展空間。

佘光宗同步提到：「透過交通的串聯，更容易打破空間限制，比如說，過去大家都認為中西區是蛋黃中的蛋黃，但只要有能快速通達的交通系統，中西區就不一定是唯一選擇，但中西區一樣有本身優勢在，而新區域則會有新規劃的街廓樣貌，都各有優勢，在挑選產品時，地段、需求、價位、可負擔能力，都是重要考量，而非只看區域。」

▲第七屆台南代銷公會理事長陳雨利、第八屆台南代銷公會理事長佘光宗、副理事長邱俊仁及監事劉建興（左至右排列），將持續健全代銷市場，多方交流合作。

同時他亦提及，未來建商在推案上將更謹慎，而代銷人才的培育更不能懈怠，透過代銷公會理事長的身分，佘光宗期待能落實產學合作，透過學校單位的職業探索與實習等課程，讓更多學子了解房地產代銷行業及未來職涯發展，並實際拜訪外地到台南推案的建商與代銷業者，促進交流合作，希望能讓台南代銷公會能更上層樓。