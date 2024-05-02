2房1廳「月租不到5千」！客廳恐怖一幕　他嚇壞：難怪這麼便宜

▲示意圖，和本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者朱祖儀／綜合報導

太便宜的房子敢住嗎？一名網友表示，20幾年前他們家租了一間房子，2房1廳只要4-5000元，在當時價格算是很優惠，原本以為撿到便宜。沒想到有陰陽眼的大姊發現晚上客廳有腳步聲，之後好奇一看，竟發現一名只有下半身的女子，當場嚇傻。

原PO在臉書「靈異2公社」發文表示，他們家在2000年離開原本的家鄉，搬到別的縣市租房子，幸運租到一間2房1廳1廁所的房子，一個月只要4-5000元，算起來很便宜。他也透露，其實那間房子有3個房間，但第3間是房東的房間，對方1、2年才會回去住一次，所以平時只有他們自己生活，也相當自在。

不過在他小學六年級時突然發生怪事。某天晚上大姊起床上廁所，聽到詭異腳步聲，突然喊道「你在客廳嗎？走來走去的」，他感到很疑惑，因為當時他正在房間裡面。事後大姊發現腳步聲越來越接近廁所，就好奇打開門一看，「如果當時不看還好，因為看了眼前看到的是一個只有下半身的女子，往房東的房間穿門進入，就這樣消失不見了」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



原PO表示，除了目擊到女鬼之外，那間房子還發生了許多怪事，因此他們就搬走了，「這也可能是房租便宜以及房東不常常回來住的原因吧！」

不少網友看到後表示，「好詭異的房子」、「只有下半身也太可怕了吧」、「遇到便宜的房子真的要多打聽」，但也有人感嘆，「結果房子越租越貴後才發現，原來沒錢比鬼還可怕，然後就又再住回去了」、「發現人性比鬼還可怕，就覺得鬼沒什麼了」、「現在沒錢買房租房已經比住鬼屋恐怖了」。