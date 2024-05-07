ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

北韓新建住宅不可靠！居民不想住低樓層　怕停電卡在電梯裡

▲▼北韓平壤和盛地區第二階段新式住宅今年4月完工。（圖／路透）

▲北韓平壤和盛地區第二階段新式住宅今年4月完工。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）計畫5年內在首都平壤興建5萬戶新式住宅，繼去年4月16日和盛地區第一階段竣工後，最高領導人金正恩今年同樣選擇4月16日出席第二階段的竣工典禮，現場甚至請來歌手熱情開唱，還製作歌曲《親愛的父親》歌頌金正恩。不過，如今卻傳出民眾以重金賄賂，想要避免居住在高樓層的消息。

根據韓媒《朝鮮日報》，脫北者成立的媒體「Daily NK」今年4月30日引述來自平壤的消息人士，指出其實部分平壤市民為了能夠順利入住即將完工的和盛地區第二階段新式公寓，竟然從5個月前就開始以重金賄賂人民委員會的幹部，想要藉由自身權利影響房屋分配的結果，目前法務部已針對上述案件進行審查。

該名消息人士指出，部分居民為了不讓自己被分配到居住在高樓層，竟然不惜以美元賄賂相關幹部，「和盛地區住宅是金正恩體貼民意的一番苦心，若以個人名義私下行賄，這種行為不僅背叛其他平壤市民，更嚴重背叛金正恩」，目前平壤相關當局已接獲類似申訴。

南韓居民嚮往居住在較高樓層、甚至是豪華公寓的頂樓，例如首爾漢江的景觀式住宅，這是因為較高樓層的住戶能夠享受到較好的視野與採光；然而，北韓居民卻不喜歡居住在高樓層，相反地，甚至還不惜動用重金向高官賄賂，只求能夠分配到低樓層的住宅。

▲▼平壤松花、松新地區的新市鎮也宣告完工，其中還包含80層樓高的公寓住宅大樓。（圖／路透社）

▲平壤松花、松新地區的新市鎮完工，其中還包含80層樓高的公寓住宅大樓。（資料照／路透社）

報導分析，這是因為北韓電力供應仍然相當落後，停電對於平壤市民而言是依舊是家常便飯，只要居住在摩天住宅公寓的高樓層，搭乘電梯時恐怕經常碰到停電的窘境，且高樓層住戶的供水設備也是一大問題，一旦用水供應不足，不僅飲用水、甚至就連沖馬桶的水都缺乏。

獲得分配住在高樓層的民眾，一般都是小門小戶、沒有任何背景的市民。

也因此，從此次和盛地區第二階段竣工典禮可以看到，許多新式住宅大多只有20至30層樓，這是為了配合平壤市民的真正需求，與松花、松新地區出現80層樓最高公寓住宅大樓呈現截然不同的風景。

關鍵字：日韓要聞房產雲

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

北韓新建住宅不可靠！居民不想住低樓層　怕停電卡在電梯裡

北韓（朝鮮）計畫5年內在首都平壤興建5萬戶新式住宅，繼去年4月16日和盛地區第一階段竣工後，最高領導人金正恩今年同樣選擇4月16日出席第二階段的竣工典禮，現場甚至請來歌手熱情開唱，還製作歌曲《親愛的父親》歌頌金正恩。不過，如今卻傳出民眾以重金賄賂，想要避免居住在高樓層的消息。

49分鐘前

隔50米！起家厝遇上「這把刀」想換了　大票搖頭：住都市哪都是

每個人買房、看房在意的點不一樣，其中還是會有人對「風水」問題耿耿於懷。就有網友表示，因為重劃區的關係，朋友的屋子對面要蓋房，這一蓋下去恐怕會受「一把刀」所擾，「發現會有壁刀，兩建案大約50米」，在考慮是否要因此換房？話題引發討論。

1小時前

買房隔兩天！同社區「大4坪房+全屋冷氣」價格驚呆他：如何釋懷

一位網友最近剛買下一間小三房的新居，卻在簽約兩天後發現，同社區有間大三房的物件釋出，不僅室內坪數更大、設備更齊全，且單坪價格整整少了2萬，讓他格外在意，「請問大家買貴要如何調適心理？」

1小時前

「新北的天母」在哪？內行推「這1區」超頂：住的都是有錢人

台北市天母異國風情滿滿，被人稱為「天龍國中的天龍國」，而近日一名網友好奇詢問，「新北的天母」是哪裡？多數網友聯想到新店區，指新店的山區有非常多高級住宅、別墅，尤其是華城特區，建築外觀採歐洲設計，讓人宛如置身在歐洲，且住戶都是有錢人。

2小時前

「營建股大糧倉」再出貨　大城地產6.27億加碼14期

台中市北屯區14期重劃區在抵費地標售案結束後，土地交易熱度仍不減，據公開資訊觀測站重大訊息公告，大城地產（6171）再加碼14期美和段847坪土地，豪擲6.27億元，每坪交易價格74萬元，衝上美和段有史以來次高單價。

3小時前

房屋稅不同調「汐止4千、竹北2萬」　信義：標準單價調整影響大

5月房屋稅單來了，2014年各地方政府調整房屋標準單價，屋齡10年上下成輕稅、重稅分水嶺，像是竹北3年的3房每年2萬多元、汐止14年一樣3房則只要4200元。信義房屋專家表示，建築結構、樓層、路段、折舊都會影響房屋稅，但近年影響最大的絕對是房屋標準單價的調整。

3小時前

最低每戶月租3218元！　台中市有房地公開找包租公

台中市財政局近日公開標租市有不動產，以資產活化角度、共分為3標、租約5年方式找尋包租公，其中位於台中市西區博館路9筆房地、1筆空地，租金底價為14萬7966元，信義房屋專家認為，透過規模經濟，重新整理、修繕房屋，以目前行情來說具相當的競爭力。

4小時前

缺工害的！高雄37年日料名店熄燈　傳超商秒承租

早期平價日本料理店十分流行，能開到現在的已經不多，近期又有一家熄燈。位於高雄文化中心的「中日亭大眾酒藏」，在地經營37年，不料店家無預警停業，饕客直呼不捨。信義房屋專家表示，該區大坪數店面相當稀有，預估月租金可達20~30萬元。

4小時前

新北最大基地社會住宅！年底完工　明年開辦招租

5小時前

楠梓首件捷運聯開案鑲揚、福裕拿下　隈研吾設計圖面曝光

北高雄TOD大眾運輸發展進入新的里程碑，楠梓首個捷運聯開案，高市府7日公布由鑲揚國際及福裕事業合組申請團隊，獲選「高雄市大眾捷運系統紅線R20站土地開發案」最優申請人，預估投資42.89億元，打地上2棟住辦、住商大樓。專家預估，房價至少4字頭起跳。

7小時前

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

讀者迴響

熱門新聞

房仲狂吐「買家可憐身世」　老婆..

獨居妹遇陌生男狂轉門把！1壞習..

房市最後榮景？　鄉民憂新青安「..

滾筒洗衣機如何清洗？家事達人曝..

才住2個月「租客懷孕了」　房東..

「新北的天母」在哪？內行推「這..

149萬買22坪公寓打造「夢幻..

「省電燈泡和LED燈泡」哪個更..

新北最大基地社會住宅！年底完工..

「知道就暴露年齡」的樂園引爆回..

ETtoday房產雲

最新新聞more

北韓新建住宅不可靠！居民怕停電..

起家厝遇上「這把刀」想換了！大..

買房隔兩天！同社區「大4坪房+..

「新北的天母」在哪？內行推「這..

「營建股大糧倉」再出貨　大城地..

房屋稅不同調「汐止4千、竹北2..

最低每戶月租3218元！　台中..

缺工害的！高雄37年日料名店熄..

新北最大基地社會住宅！年底完工..

楠梓首件捷運聯開案鑲揚、福裕拿..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366