北韓新建住宅不可靠！居民不想住低樓層　怕停電卡在電梯裡

▲北韓平壤和盛地區第二階段新式住宅今年4月完工。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）計畫5年內在首都平壤興建5萬戶新式住宅，繼去年4月16日和盛地區第一階段竣工後，最高領導人金正恩今年同樣選擇4月16日出席第二階段的竣工典禮，現場甚至請來歌手熱情開唱，還製作歌曲《親愛的父親》歌頌金正恩。不過，如今卻傳出民眾以重金賄賂，想要避免居住在高樓層的消息。

根據韓媒《朝鮮日報》，脫北者成立的媒體「Daily NK」今年4月30日引述來自平壤的消息人士，指出其實部分平壤市民為了能夠順利入住即將完工的和盛地區第二階段新式公寓，竟然從5個月前就開始以重金賄賂人民委員會的幹部，想要藉由自身權利影響房屋分配的結果，目前法務部已針對上述案件進行審查。

該名消息人士指出，部分居民為了不讓自己被分配到居住在高樓層，竟然不惜以美元賄賂相關幹部，「和盛地區住宅是金正恩體貼民意的一番苦心，若以個人名義私下行賄，這種行為不僅背叛其他平壤市民，更嚴重背叛金正恩」，目前平壤相關當局已接獲類似申訴。

南韓居民嚮往居住在較高樓層、甚至是豪華公寓的頂樓，例如首爾漢江的景觀式住宅，這是因為較高樓層的住戶能夠享受到較好的視野與採光；然而，北韓居民卻不喜歡居住在高樓層，相反地，甚至還不惜動用重金向高官賄賂，只求能夠分配到低樓層的住宅。

▲平壤松花、松新地區的新市鎮完工，其中還包含80層樓高的公寓住宅大樓。（資料照／路透社）

報導分析，這是因為北韓電力供應仍然相當落後，停電對於平壤市民而言是依舊是家常便飯，只要居住在摩天住宅公寓的高樓層，搭乘電梯時恐怕經常碰到停電的窘境，且高樓層住戶的供水設備也是一大問題，一旦用水供應不足，不僅飲用水、甚至就連沖馬桶的水都缺乏。

獲得分配住在高樓層的民眾，一般都是小門小戶、沒有任何背景的市民。

也因此，從此次和盛地區第二階段竣工典禮可以看到，許多新式住宅大多只有20至30層樓，這是為了配合平壤市民的真正需求，與松花、松新地區出現80層樓最高公寓住宅大樓呈現截然不同的風景。