三多立建設年輕二代接棒！打造女力獨有美感建築、傳承與創新邁向國際化

▲30年老牌建商「三多立建設」，近年在新一代接班人李念穎的掌舵之下，建築作品煥發出嶄新專屬的女性魅力，在市場上獨樹一格。（圖／三多立建設提供，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

耕耘新北三重蘆洲30年的「三多立建設」是在地知名建商，因優良建築規劃與施工品質，常年獲建築界奧斯卡獎「金石獎」及國家肯定，也在每一次建造工序與營造用料的嚴格把關中，深得消費者信賴；近幾年的建築作品更在此基礎上，增添了精緻、美麗、機能與未來感等多種新樣貌，品牌出現如此轉變的時間點，正是在年僅27歲的李念穎接班之後，她不僅承襲父執輩「好好蓋房子，蓋間好房子」的經營理念，還特別加入了專屬於她個人的女性美感與力量，期許未來帶領三多立建設走向國際化。

現在的李念穎說起3年前剛接班時的故事已經能談笑風生，但其實對於原先留學義大利學習珠寶設計的她來說，建築業隔行如隔山，「要懂的東西實在太多！」自決定接下家業那刻起，她便拚盡全力，從了解建築、土地、稅務等相關法規開始，到一通電話打來、穿著高跟鞋就趕赴工地現場，每個環節都親力親為，鞭策自己趕快上手。儘管付出超過120分的努力，過程仍充滿挫折，像是因為不熟工地文化，起初就連開工拜拜的水果都不知道要準備什麼而被罵；在以男性為主導的建築業裡，李思穎20多歲的年紀再加上女性身分，也使她的決策屢遭質疑，接班時又碰上新冠疫情爆發、缺工缺料的狀況，挑戰可謂十分嚴峻。

▲李念穎從珠寶設計轉換跑道踏入建築業僅短短幾年，從一開始連工地開工備品都不知道要準備什麼，到如今已成為受到現場工班師傅信任的業主，有此轉變全是因為她夙夜匪懈地努力堅持。

換作旁人可能因此擔心自己不適任，但李念穎卻覺得身為年輕女性反而是自己最大的優勢，不同於建築業大多數年過半百的男性領導人，她以年輕女性的特質加上過去異國留學的生活視野，塑造出獨特美感，讓三多立的建築風格獨樹一幟。由於李家祖輩曾在1920年昭和時期經營養蜂場，曾為蘆洲引入大花咸豐草、使蜂農四季可採蜜的第一人，時至今日，三多立建設傳承了家族一直以來對土地與人的心意，李念穎更從女性視角溫柔細膩地重塑百年品牌。

李念穎受到祖輩養蜂經歷啟發，對於三多立建築提出蜂巢六元素概念，以美學、綠意、心靈、家庭、機能、未來形成穩固紮實的六角形，來發展建築工法、空間設計、住宅規劃等每個細節。她也汲取在米蘭學習珠寶設計的專業與長年國外生活帶來的思考養分，融入應用於建築中，「一件珠寶就像一座建築」李念穎謹記教授曾說的話，以珠寶工程製圖講究細節的態度面對建築，從繪圖、選材乃至建造的全過程，即使肉眼看不出但只要不夠精準就重來，反覆打磨出讓自己滿意的建築作品。

像是秉持按部就班蓋房子的堅持，三多立建築採用相較市面更粗的鋼筋，雖然更難綁但卻能讓結構更安全穩固，水泥養護也是等一層乾了才接著做下一層，慢工出細活更能看出優良品質；或是新案使用進口磁磚，外觀以及樓梯間貼磚工程需要切割拼貼，儘管工務因成本和施作難度提出反對意見，「但該做的我還是要做」，李念穎選擇追加幾百萬的預算及人力成本、來回溝通拉長工期，為的是達到心中理想的美感，且能使後續更好維護、減少壁癌問題；又或是門片、踢腳板大膽使用明亮色，為室內細節注入女性審美輕巧柔和的一面，這些都讓三多立建築擁有跟其他建商不一樣的特色。

▲李念穎（右）時常進出工地案場，參與實際作業討論，用心打磨心中理想的建築作品。

目前在五股洲子洋重劃區推出的兩個新案「香寓」、「蒔光」，便是融入李念穎在歐洲生活所見所學的美學養分，外觀設計上結合法式經典ART DECO藝術雕飾，與大家所熟知的珠寶品牌Cartier相同，都著重於經典線條鍛造設計，「這種表現形式已經通過時光的考驗，在外觀上特別具有永恆的美感」；設計前李思穎偕三多立建築團隊至台中七期考察ART DECO作品，最終決定以鐵件表現ART DECO工藝，並親自參與討論繪製立面手稿 ，她笑說最後畫出來的線條比七期豪宅的還複雜，但團隊還是下定決心要完成它，希望三多立建築成為當地美麗天際線，帶給民眾更多不同的生活想像與風格選擇。

雖然為了達到想要的美感，費時費工又很花錢，但李念穎認為買房是終身大事，民眾應該要多看多挑，而她不怕被比較，「只要住過我們的房子，應該都能感受到我們做事的態度」，三多立建築無論是從格局和建材面來說都是指標，以「香寓」、「蒔光」為例，規劃了27至36坪、2至3房的舒適格局，巧妙地將自然光引入室內，精心營造無暗廳、無暗房的居住體驗；建材選用3M專利中央淨水器、BWT德國倍世、SAKURA櫻花廚具串聯而成的三道淨水工序，與國際精品建材如Panasonic、德國太格木地板等，精品級居住品質絕對讓客戶感受到滿滿誠意。

▲三多立目前在五股洲子洋重劃區的兩個新案「香寓」、「蒔光」，融入了李念穎在歐洲生活累積的美學養分，成為當地獨一無二的美麗地標。

接班以來李念穎腳步不停，以更現代、更年輕化的視角持續進化三多立這個百年品牌，她還想要更多元地整合自身國際經驗，與更多不同風格的建築師、設計師合作，共創加倍「國際化」的作品。除了求新求變，未來三多立還會將都更危老視為品牌重任，懷抱初心加強與在地連結、與地主更多的情感溝通，一起為地方創造「共好」的城市風貌及符合新世代消費者們所需求的住宅作品，請大家一起期待。