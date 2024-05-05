流標10次終動工！　安平跨港大橋帶動新舊區同步受惠

▲斥資23.4億元的台南安平漁港跨港大橋工程歷經10次流標，3日終於動土。（圖／台南市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

斥資23.4億元的台南安平漁港跨港大橋工程歷經10次流標、第11次終決標，台南市長黃偉哲以「跟孫文革命第11次成功一樣」形容。信義房屋專家分析，跨港大橋規劃橫跨安平漁港，直接連通舊城區與新安平五期重劃區，讓新舊安平同時受惠。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！ 屋主自售慘淪「被告」案例曝

安平漁港跨港⼤橋日前舉行動土典禮，由城平路跨越漁港航道銜接⾄永華路，全長約1010公尺，將完善「安平港歷史風貌園區」運輸網絡，同時紓解安平舊城區壅塞交通，預計2027年底完工。

台南市府2年前開始規劃跨港大橋，在歷經10次流標終於決標，台南市長黃偉哲以「跟孫文革命第11次成功一樣」形容，並強調完⼯後，將大幅紓解安平觀光⼈潮，形成環形交通網，完善安平港區整體交通動線系統。

▲俗稱為新安平的區塊即是廣為人知、開發已久的五期重劃區。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋台南民生店協理張榮表示，跨港大橋規劃橫跨安平漁港，直接連通舊城區與新安平五期重劃區，除了觀光車潮排解之外，由於大橋將導引人潮行經億載金城附近的金城段，將有助此處發展，令新、舊安平同時受惠。

而俗稱為新安平的區塊即是廣為人知、開發已久的五期重劃區，由西往東分別為金城段以及新南段，開發程度與房價則是以台南市府所在的新南段最高。

受惠最大的金城段價格比新南段再便宜1~2成左右，以透天產品來說，屋齡20年左右地坪約25坪上下物件，在金城段大概1500~1600萬元左右，但同樣條件在新南段可能需要1700~2000萬元以上。

張榮說：「預計跨港大橋通車，能將安平舊城區的觀光車潮從北側導引至此，不僅有助舊安平交通，更將使金城段北側能見度提高帶動開發。」

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！ 屋主自售慘淪「被告」案例曝

信義房屋更多相關新聞