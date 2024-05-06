樓梯間驚見「整坨灰塵」！網一看秒崩潰：你整晚不用睡了

▲有民眾發現「一坨灰塵」在樓梯間的牆邊，乍看以為是狗屎，近看才發現是夜鷹寶寶。（圖／翻攝自FB）

圖文／CTWANT

近期有網友在樓梯間發現「整坨灰塵」緊靠在牆邊，但仔細看後，才發現是某種鳥類。沒想到其他網友看到小鳥的照片後，紛紛表示「看到牠，你整晚都不用睡了」。原來這看起來像灰塵的鳥類名叫「夜鷹」，時常在半夜發出聲響驚擾民眾。

近日有網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，從網友發出的照片中可以看到，在樓梯間的角落有著一團灰色、毛茸茸的東西，看起來就好像是整坨灰塵聚集在那。但仔細一看後，才看出來這其實是一隻小鳥。就連發文網友也笑著說「我以為這是大便」。

不少網友在看到這篇貼文後，紛紛留言表示「把牠吵醒」、「半夜很吵的鳥」、「吵死人的大便」、「這種鳥很雞掰，吵死人的那種雞掰」、「很吵的便便」、「半夜很吵的鳥」、「這種我都不讓他睡 半夜在那邊吵，被我遇到就換我吵他」。

後續也有不少網友解釋「此乃『夜鷹』，經常於半夜時發出聲響，其聲音可高達90至100分貝」、「很多人夜間的噩夢」、「我才剛被他吵整晚」、「憑什麼牠可以睡得安穩 給我叫醒牠」。

根據環境中心資料顯示，夜鷹日常以昆蟲為主食，的棲息地遍布全台，但因為其會習慣在清晨求偶，發出聲音的時間又長達4至5小時，所以時常驚擾到附近居民。

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