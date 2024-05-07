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「知道就暴露年齡」的樂園引爆回憶殺　原址現況曝光

記者張雅雲／高雄報導

對時下年輕人來說，主題樂園最熟知的就是六福村、劍湖山等，不過台南5、6年級生，小時候最常去的可能是這家「元寶樂園」，被網友笑稱是1間知道就暴露年齡的樂園。信義房屋專家指出，原址現在已經變成多棟大樓。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「被告」案例曝

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台南5、6年級生，小時候最常去的可能是「元寶樂園」，原址已變成多棟大樓。（圖／記者張雅雲攝）

近期有網友在臉書社團《台南府城大小事》裡貼出1張1975年的鳥瞰照，畫出元寶樂園的舊址，引來大批網友留言，「說知道就曝露出年齡了」、「這個名稱是阿祖級的才知道。」、「以前元寶樂園裡還有動物，晚上都還會聽到動物的叫聲。」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲有網友在臉書社團貼出1張1975年的鳥瞰照，PO出元寶樂園的位置，引來大批網友留言。（圖／翻攝自Facebook／台南府城大小事）

甚至有資深在地人指出：「元寶樂園的前身是天仁兒童樂園，是由新生製麻廠龔聯禎所經營的，後來轉手給和信興企業趙森海、蔡克寬。」

根據台南市政府出版的《臺灣大事記要》、國家圖書館的《臺灣老照片圖集》指出，天仁兒童樂園曾經是南部4、5年級生小時候快樂的回憶，是當時台灣南部首創且唯一的兒童樂園，一開幕就轟動南台灣。

後來經營不善，1970年開始歷經5次拍賣，由和信興企業以8000餘萬元標得，1973年改建為元寶樂園，在80年代結束營業。

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▲現在開元商圈生活機能發達，地段相當精華。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋開元店專員賴居旺指出，元寶樂園大約以北區開元路、北園街、柴頭港溪為界，樂園結束營業後，土地陸續賣給不同建商，最早推案的「吉祥」、「如意」，屋齡已42年，均價落在14~18萬元。

之後陸續興建「桂花鄉」、「南台比佛利」、「開元寶」等大樓，屋齡為20~30年，價格為22~27萬元，當地屋齡較新的僅「世紀之門」屋齡16年，成交價23~27萬元。交易量最大的是「成大城」屋齡8年，成交價落在28~33萬元。

賴居旺指出，區域屬於開元商圈，距離成大、台南車站等，車程10分鐘內可達，地段相當精華，北區並鄰近永康、東區等，與永康、東區動輒4字頭的行情相比，中古屋大樓堪稱CP值超高，吸引不少首購族購屋。

賴居旺說：「若北外環道路完工，到南科、安南區車程還可從現行的40分鐘縮短至15~20分，可帶動更多購屋需求。」

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關鍵字：台南元寶樂園大樓開元商圈信義房屋

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