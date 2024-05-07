缺工害的！高雄37年日料名店熄燈　傳超商秒承租

▲位於高雄文化中心的「中日亭大眾酒藏」，在地經營37年，不料近期店家無預警停業。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

早期平價日本料理店十分流行，能開到現在的已經不多，近期又有一家熄燈。位於高雄文化中心的「中日亭大眾酒藏」，在地經營37年，不料店家無預警停業，饕客直呼不捨。信義房屋專家表示，該區大坪數店面相當稀有，預估月租金可達20~30萬元。

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▲「中日亭大眾酒藏」門口還貼著徵才訊息。（圖／記者張雅雲攝）

「中日亭大眾酒藏」位於高雄林德街，屬於文化中心生活圈，1987年開店，至今已37年，主打平價居酒屋路線，店內品項豐富，生鮮、漬物、揚物、火鍋、串燒、壽司都有，是許多高雄人從小吃到大的回憶，3月才剛因缺工，只營業晚餐時段，店門口還貼著徵才訊息，不料近期整間店面已拆除裝潢，直接結束營業。

在地人直呼，「再見了時代的眼淚」，不少網友紛紛表示，「很便宜的一家店，學生也吃的起」、「小時候的回憶，在記憶裡是一個家族聚餐的好地方。」

▲該店1987年開店，至今已37年，主打平價居酒屋路線，店內品項豐富。（圖／翻攝自Facebook／中日亭大眾居酒屋 ）

據了解，該店是因為缺工，員工難招募只好歇業，而在地房仲透露，雖然屋主未釋出重新招租訊息，但舊址已傳出將由超商進駐，坪數約為60坪，預估月租金落在20~30萬元。

信義房屋文化店長邱耀弘表示，文化中心為早期發展生活圈，附近有文化中心、高師大、明星學校五福國中等，是指名度相當高的住宅區，生活圈居住人口多，商圈有足夠消費力支撐，都是不少老店經營，店面釋出率不高。

▲近期整間店面已拆除裝潢，直接結束營業。（圖／記者張雅雲攝）

商圈不少餐飲業，集客力佳，消費客層以在地客為主，往往一有店面釋出，新店家接手率很高，單坪月租金多落在1000~1500元左右，若是三角窗因招牌醒目，有機會更高。

邱耀弘分析，該商圈多為樓店，1樓大坪數店面鮮少出現在市面上，通常一有空缺就會馬上出租，只要傳出老闆有意退休或是熄燈，就會有不少新店家趕緊卡位，因此通常不需掛租牌或委託房仲，就能很快租掉。

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