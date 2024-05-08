寧可手洗「不花錢買洗碗機？」一票點頭　過來人嘆：1年用1次

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

洗碗機和烘衣機、掃地機被稱為「婚姻三寶」，不少人認為為了生活品質一定要購入，但也有人擔心使用頻率不高、洗不乾淨等問題。就有網友納悶，洗碗機有貴也有便宜的，如果是沒空間的問題，廚具改一下就塞得下了，看別人花大概1萬5左右就改好了，「這點錢都不花，寧可花時間手洗？」

有網友在PTT的Gossiping板問卦「為何台灣洗碗機不普遍？」文中忍不住直呼，不買洗碗機感覺都是藉口，「洗碗機有貴的，但也有便宜的啊！你說沒空間，其實廚具改一下就塞進去了」，看YouTube影片，有人花大約1萬5就改到好了，「這點錢都不花，寧可花時間手洗？」

貼文引發討論，「真的，每天花半小時在那邊洗碗」、「便宜的不如不要買」、「就像洗衣機一樣，誰想手洗衣？有洗碗機根本超爽」、「省事是省事，但是還要先自己沖過、去殘渣，一個一個排進去機器裡，其實很麻煩。」

其中，不少網友認為沒必要，「我家有，但一年就用一次而已，太麻煩」、「幾個碗順手洗掉」、「我小倆口煮一餐，兩個碗兩個盤子一個鍋子，五分鐘就洗完了」、「一家四口每天煮5菜一湯才需要。」

但也有人表示，「越來越多吧」、「我身邊的人都有買」、「蠻普遍了吧？身邊親朋好友家裡都有洗碗機啊」、「蠻爽的啊！有煮飯很容易塞滿」、「買了真的很快樂，吃飽飯放進去，一個小時後就乾乾淨淨」、「長輩一開始問題很多，裝好之後都不用洗碗，就沒意見了。」