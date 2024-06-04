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億級產業降臨七期　市政大道黃金指標輕豪宅「蘿曼蘿蘭」登場

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲全世界企業主們，佈局中台灣七期重劃區，也逐漸南移至寬60米、2公里長的市政路。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

位居中台灣商業經濟核心的七期重劃區，在中部科技聚落持續創新升級，不僅掌握全球供應鏈的關鍵地位，也在台商回流、外商紛紛進駐下商機蓬勃，憑藉地理優勢，七期直接成為企業拓局的商業主場。

觀察七期商用不動產走向，有戶戶破億元的豪辦、造型別具特色建物的頂辦齊聚，從交通發展脈絡觀察，商辦市場從過去中港交流道出口的市政北一路、北二路、朝富路沿線已然飽和，企業主們更逐漸南移至寬60米、2公里長的市政路上佈局。

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▲中部科技聚落持續創新升級下商機蓬勃。（圖／資料照）

其中南移市政路上最具代表性無非是受到台積電擴廠效應，搶先佈局的外商艾司摩爾（ASML）以及日本最大半導體設備商東京威力科創（TEL），2間企業都選擇租下市政路原衣蝶百貨大面積，做為中部營運總部，進一步推升租金行情。

科技大廠們紛紛看準市政路佈局，其重要原因還有市府力推的市政路延伸開闢工程，未來自市政路延伸段至工業區、中科，除了將有效分散在地車潮，更重要的戰略則是引進台中國際機場、中部科學園區等地通往市區的運輸效率，進一步推升七期國際級金鑽地位。

▲▼ 七期,夜景,興富發 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲七期匯集了中台灣金融、營建、餐飲、物流、觀光、健康產業等龍頭總部。（圖／業者提供）

綜觀公司登記數，光是市政北一路、市政北二路與朝富路與市政路，就匯集了2006間大小企業登記，除了科技大廠與傳統產業外，七期更是匯集了中台灣金融、營建、餐飲、物流、觀光、健康產業等龍頭總部。

目前新商辦供給，不外乎落在台灣大道上與市政路上，尤其市政路上包含外觀已見雛形的台中商銀總部「台中之鑽」、興富發集團看準未來型態商機的「市政萬象廣場」微型商辦、台中豪宅一哥的「聯聚中維大廈」、豐邑建設規劃高達251公尺的「豐邑塔」，將來也將吸納高規格企業進駐。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲市政路上包含外觀已見雛形的台中商銀總部「台中之鑽」。（圖／翻攝自台中市政府）

翻轉門戶地位的市政路儼然展開新里程，一路自產業到交通，最終到新的生活型態全面升級，尤其以城市美術館為概念的「誠品生活480」，加速了七期市政路蛻變過程，商業繁榮中接軌生活、餐飲、文化等國際潮流。

而過去七期市政路上成屋多為百坪豪宅規劃，興富發集團瞄準坪數真空帶，推出2公里市政路上正核心街廓新案「蘿曼蘿蘭」，鄰居無一不是高含金量的頂級商辦，更是與「誠品生活480」為鄰，後方即是「臺中國家歌劇院」相挺，精華地段稱得上是絕無僅有。

「蘿曼蘿蘭」規劃23~34坪、2至3房的精品輕豪宅，不僅以中小坪數補足現代人所需，準備好提供需要頻繁往來全台灣的商務客、代表傳產業門面的企業主與二代、半導體領先製程的頂尖工程師們。

▲誠品生活480今天盛大開幕。（圖／誠品生活提供）

▲以城市美術館為概念的「誠品生活480」，加速了七期市政路蛻變過程，商業繁榮中接軌生活、餐飲、文化等國際潮流。（圖／資料照）

值得一提的是，即便過去市政路上多是百坪豪宅社區，也少有建案規劃退縮30米的前庭，「蘿曼蘿蘭」搭配頂尖豪宅的公設規格，讓回家成為值得驕傲的一件事，36層層峰建築也將替繁花盛開「台灣曼哈頓」門戶市政大道，推升下一個高峰。

對此，業界人士表示，中部近年經濟發展不論是傳產轉型、新創事業的活絡，加上配合中科等利多發展，七期已然形成完整產業鏈，預測未來大量辦公人口也將提升中部居住需求，住宅與產業發展將高速發展。

「蘿曼蘿蘭」基本資料
住宅規劃：2~3房（1~2樓店面，3~36樓住家）
洽詢電話：04-2259-6655
了解更多>> http://bit.ly/44FsDIT
 

關鍵字：中台灣七期重劃區商業機會市政路商辦市場興富發小豪宅蘿曼蘿蘭

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