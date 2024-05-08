妹子總資產將破200萬　卻嘆「看房超無力」！一票打臉：很好買了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

台灣房價高，需要不吃不喝數十年才買得起。一名女網友就說，從念書時就一直想要買房，出社會後也努力工作，現在26歲的她終於年薪百萬，加上存款年底總資產有望200萬。可是她認為，很多房子早就被有錢人搶光，靠自己根本追不上房價，直呼越看越無力。文章曝光掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，在學生時期就一直想要自己買房，畢業出社會後也努力工作，算一算到年底終於可以年薪百萬，加上存款，總資產也要破200萬了。

因為工作緣故，她平時可以接觸到很多有錢人，常常聽到對方說房價一定會漲，所以已經搶了好幾間預售屋，讓她不禁感嘆，「聽著聽著我覺得很心酸，去銷售中心看代銷也是一副『你有錢我也沒得賣』的態度」。

碰到這情形，原PO表示，如果不靠家人幫忙，完全只靠自己努力，無論怎麼工作都跟不上房價，「現在200萬要去哪買房，更何況還要生活用」，且連她現在百萬年薪，都覺得房價是一大負擔，「想想那些月薪3萬多的朋友同學，他們更沒有機會了，真的覺得很無力」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）



不少人也有感指出，「我年薪200萬，32歲還在租小套房，去看屋只能買得起套房」、「我跟你一模一樣，三年前總共資產也才200萬，問題我當時36歲，還有三個孩子，而現在終於有了自己的房子，所以不用急，你還多我十年的時間」、「已經躺平不買房，也有點不敢生了，怕給不起好的教育資源跟環境」。

但有一票網友表示，「200萬頭期還可以買預售屋吧？除非你是要買台北市的房子，那就另說」、「200萬，台中海線很好買啊，而且以後還會有捷運」、「有200就買優付預售輕鬆繳就好了啊，不要只有200萬，去想需要5-600萬頭期的房子，怎麼會買不起？我也是今年年薪剛破百，但2年前就簽預售了」、「200萬，可以買很多地方的預售屋吧？副都心、林口、A7-9 基本上都可以。30年屋齡的房子在三蘆、中永和、板橋也都找得到啊，就只是坪數可能就是20坪以下這樣」。