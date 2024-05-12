碳費開徵倒數計時　建商喊話新政府重視「綠色恐慌」

▲在淨零碳排趨勢下建築業首當其衝，業者盼新政府能給予明確政策，避免引起綠色恐慌。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

距離520賴政府上任進入倒數階段，大台中不動產開發公會代表建築業向新政府提出建言，理事長王至亮表示，在淨零碳排趨勢下，建築業首當其衝，盼新政府能給予明確政策，「否則『綠色通膨』還沒來將先引起『綠色恐慌』！」

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王至亮指出，從今年起排碳量超過2.5萬公噸的事業體，均被第一批納管徵收碳費的對象，以2024年的排放量為依據，並於2025年繳交第一筆碳費，當中又包含與建築業相關的鋼鐵業、煉油業、水泥業等，但包含收費辦法等相關子法至今尚未出爐，「導致綠色通膨還沒到來就先引起綠色恐慌！」

▲大台中不動產開發公會理事長王至亮，除了建言新政府明定碳稅、碳費等細節外，也建議新政府面對開發商能以鼓勵代替懲罰。（圖／記者陳筱惠攝）

王至亮指出，在淨零碳排趨勢下，建築業正面臨十分嚴峻的考驗，需要政府明確的指示與引導，給予業界合理的生存權，尤其是長期被污名化的中小型建築業者，長期在土地、建築融資等方面，受到嚴格的金融限縮。

他也建議新政府能以鼓勵代替懲罰，讓達到減碳目標的企業能夠享有更寬鬆的貸款條件，例如放寬除雙北外，豪宅4000萬元的現貸令。

另外，面對因新青安政策扮演房市買氣的催化劑，突破10兆元的房貸餘額，王至亮也建議：「如若政府能夠針對有小孩的家庭，提供特別的房貸利率，如一名幼童提供0.5%的利率補貼，這種方式相較齊頭式補貼更切實有效。」

▲目前營建業缺口超過10萬人，台中大型公共建設與科技業搶工情況令人憂心。（圖／記者陳筱惠攝）

除此之外，雅敦建設總經理蕭成忠也表示：「建築業界缺工問題未見趨緩，缺工缺料、成本上漲等因素都將持續衝擊建築產業發展。」他也引用勞動部資料指出：「目前營建業缺口超過10萬人，相較於內政部開放營建業民間移工限制，實際配額僅1萬5000名移工，仍不敷業界運用。尤其在台中，綠美圖、大巨蛋等多項公共工程如火如荼進行中，年底還將迎來台積電擴廠，缺工考驗將更加嚴峻。」

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