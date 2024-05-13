亞灣地標「遠雄THE ONE」凌空268米　打造頂級富人生活圈

▲「遠雄THE ONE」59～63 樓高空俱樂部，讓住戶超驚艷。（圖／遠雄房地產提供）

圖、文／遠雄THE ONE提供

高雄亞灣區一座座摩天大樓拔地而起，勾勒出城市嶄新天際線。「遠雄THE ONE」以傲視天際的268米，雄踞全台住宅大樓之首，最令住戶讚嘆的就是59～63 樓高空俱樂部，奢華公設豐富多元，近期每月都舉辦主題活動，不只讓已購客超驚艷，也讓社區近期在富人圈中引起高度關注。

遠雄房地產副總經理潘長俊表示，「遠雄THE ONE」為全台最高住宅大樓，高達68層的摩天豪宅，凌空268米亞灣頂級地標，並以陸上頂奢遊輪為主題，將視野景觀最好的59～63樓規畫為環遊世界經典風格的高空俱樂部，媲美豪華郵輪一站式暢玩體驗，放大日常的生活感官。

▲每周六、日也在17樓英式午茶館舉辦下午茶，提供給住戶最私密的舒壓享受。（圖／遠雄房地產提供）

潘長俊表示，社區從去年開始，陸續推出各項常態性課程，不管是星級藍帶主廚課，或是運動相關課程，像是輕有氧ZUMBA、水中有氧、飛輪，堪稱健身房課程表，不但住戶大方拍照上傳朋友圈，隨口碑陸續發酵，課程詢問度超高，常常一開放報名就立刻秒殺，也帶動住戶在活動中互相認識，形成社區凝聚力。

▲社區從去年開始，陸續推出豐富的各式課程主題。（圖／遠雄房地產提供）

今年3月開始，添增月月主題活動，除了已經舉辦過的復古派對、親子才藝秀，5月配合母親節，特地規劃讓住戶可以一起親子參加的「溫馨五月共樂」。6月端午節則是舉辦由專業名廚帶著住戶包粽子的「好運龍粽來」，加上瑜珈、飛輪、皮拉提斯等各式常態性課程，幾乎天天都有活動，讓生活充滿樂趣與驚喜。

隨住戶入住率越來越高，每周六、日也在17樓英式午茶館舉辦下午茶，享用洲際酒店的經典美饌咖啡，提供給住戶最極致的的舒壓享受，也讓「遠雄THE ONE」近期在富人圈中引起騷動，話題不斷。

▲不少活動一開放報名就立刻秒殺，也帶動住戶在活動中互相認識。（圖／遠雄房地產提供）

此外，「遠雄THE ONE」也是全台豪宅唯一與五星級飯店垂直共構，攜手InterContinental高雄洲際酒店推出頂級服務與獨家優惠，一通電話就能由管家秘書，預定洲際酒店專屬於VIP住戶的餐點直送到家，並且享有洲際酒店泊食禮遇，專屬住戶VIP獨家優惠服務，如此優待十分受層峰人士的喜愛。

潘長俊分析，「遠雄THE ONE」的魅力，不僅展現在其傲人的高度與頂級的硬體設施，更展現在對生活品質的精緻追求。不少已購客社交活躍度都相當高，喜歡使用公設，透過運動找到同好，社區只針對住戶舉辦活動，更具尊榮感，同時，戶戶1戶1梯廳，同時保有客戶隱私性，兼顧居住品質，在家就能盡享奢華愜意的頂級生活。

遠雄THE ONE | 183坪 領袖格局 | 一戶一梯廳

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預約鑑賞｜07-3323929

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