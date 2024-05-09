一級變頻冷氣「還有1型號」超重要！內行：省電又吹得冷

▲冷媒型號也是省電、製冷關鍵。（示意圖／記者許宥孺攝）



網搜小組／劉維榛報導

電費調漲，加上物價也貴桑桑之下，省荷包是民眾關心的話題！家電達人指出，許多人會安裝窗型與分離式冷氣，若想省電又吹得涼，冷媒型號也很重要，有分「R32」與「R410」，他則大推前者，「家裡就會特別省電、冷氣特別冷！」

家電專家「噗大哥」在TikTok分享挑冷氣秘招，一般家庭會裝安裝窗型、分離式與吊隱式冷氣，前兩者佔大宗，那麼除了挑選一級省電、變頻之外，值得注意的是「冷媒型號」會影響製冷與省電的重要關鍵。

「噗大哥」說，家用冷氣的冷媒型號分為「R32」與「R410」，他建議大家挑選「R32」的冷氣機款，「製冷來講會比R410冷很多」。最後「噗大哥」總結，冷氣選擇重點就是，挑R32的冷媒與一級省電的冷氣，「家裡就會特別省電、冷氣特別冷！」

事實上，台電粉專《電力粉絲團》指出，長時間吹冷氣，又想省電有感的話，購買冷氣有3大原則「改用變頻冷氣、能源效率第1級、CSPF值高的機種」。

最後，冷氣業者曾鈺雯也提醒4個狀況，安裝冷氣前，要考量冷房內是否有挑高，或是門窗、玻璃較多、西曬等，因為冷氣噸數較小，會導致壓縮機不斷運轉，反而沒有比較省電。