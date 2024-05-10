年輕人想買醫院旁　長輩急搖頭「陰又吵」！過來人曝：很方便

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多人買房會避開別人口中的嫌惡設施，像是醫院、加油站等等。就有網友詢問，「買在醫院旁，前方或後方，是利多還利空呢？」並說家中長輩覺得陰、吵，但年輕人覺得市區方便。對此，信義房屋專家認為，隨著近年人口結構變化，離醫院近反而是利多。

一名網友在「買房知識家」詢問，「買在醫院旁，前方或後方，是利多還利空呢？還在考慮未下手，家中長輩覺得陰、吵，年輕人覺得市區方便，無所謂。」

貼文引來網友討論，「救護車聲音很吵」、「買在醫院車程10-15分鐘內就好，真的不用緊鄰」、「之前住醫院附近，半夜有救護車，我都會嚇醒」、「隔音好（的話），不用怕吵，看醫生非常方便，幾乎不曾停電」、「以前醫院是房地產的抗性，現在則是加分。」

不過，過來人大多點頭，「對長照來說很方便，我住過台北馬階、博仁醫院，救護車聲音沒對我造成困擾，倒覺得看病很方便，而且這兩處的房價也說明一切」、「我住過在長庚後面，完全沒影響，因為麻痺了！反而覺得好，家中老小要是突然怎麼了，很快就到醫院了。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去確實會有人擔心「觸霉頭」，避開醫院附近，但近年人口老化，加上醫院其實多位在人口多、生活機能不錯的地方，大眾觀念逐漸轉變。至於噪音問題，除了可以選擇距離醫院100～200公尺的地方，現在救護車也會因應開進巷弄、住宅區，降低或關閉鳴笛聲。另外，比起小醫院，大醫院更有商業規模，加分效果更多。