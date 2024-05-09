統一集團投資5.62億　大里新地標5年後完工





▲台中市大里區市七及廣二用地合併BOT案於今（9）日正式簽約。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市大里區市七及廣二用地合併BOT案於今（9）日正式簽約，統一集團太子建設將投資5.62億元打造，興建地下3層至地上5層的「太子置地廣場-大里館」，信義房屋專家表示，該區段屬於大里二期重劃區，多住宅規劃，若有商業機能進駐，是地方大利多。

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台中市政府經濟發展局長張峯源與統一企業集團太子建設，以及民間機構太子大里杙實業舉辦簽約典禮，張峯源說：「感謝統一集團將原本預計的地下2層規劃，加碼變成地下3層，紓解周邊停車不足問題。」而「太子置地廣場-大里館」位於德芳路二段與永隆路交叉口、大里環保公園西側，為大里二期重劃交通重要樞紐，周圍緊鄰仁愛醫院及中興商圈，商業機能成熟。

▲「太子置地廣場-大里館」位於德芳路二段與永隆路交叉口，將成為地方商業利多。（圖／翻攝台中市政府）

信義房屋湖濱公園店經理謝凱勛指出：「德芳路不好停車的問題明顯，但因二期重劃區多為住宅規劃，附近人口數上升很多，房市交易量也高，肩負地下停車場的新商場進駐，除帶動商業機能外，更是地方利多。」

謝凱勛說明：「以太子置地廣場基地位置來觀察，若能一路向北，自永隆路延續商業動能，朝向康橋水岸公園，將會創造出大里新一代商圈，也讓二期重劃區居住環境更理想。」

太子建設總經理暨太子大里杙實業董事長林宏俊透露，「太子置地廣場-大里館」將引進健康輕食、流行時尚、居家生活、主題餐廳及統一超商旗下零售品牌等。

另外，統一集團在2022年斥資7.19億元，買下台中市機捷近600坪商業區土地進度，張國光說：「目前已取得建照，今年上半年會開工，工期約抓3年。」

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