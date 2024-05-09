竹科「萬坪倒閉廠房」出售　鄰居砸16.8億拿下

▲去年竹科傳出裁員潮，台灣力森諾科科技裁員上百人關廠。（圖／業者提供）

記者項瀚／新竹報導

去年竹科傳出裁員潮，台灣力森諾科科技裁員上百人關廠，萬坪廠訪要整棟出售，引發話題。今（9日）買方曝光，由半導體封裝、測試代工商矽格聯測以16.8億元買下，其本就是竹科進駐廠商，為擴大生產規模、方便管理而購入廠房。

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新竹科學園區去年傳出裁員潮，當時台灣力森諾科科技也公告即將關廠，裁員上百人，其位於科技五路的廠房日前也委託商仲進行標售，成為市場熱門話題，當時底價未公開，市場預估標售規模超過10億元。

該物件為新竹市東區科技五路8號整棟廠房，建物總面積為1萬3836坪，今（9日）第一太平戴維斯發布，公告期間共有超過10組投資人領標，最終由「矽格聯測公司」以16.8億元得標，經查是一家半導體封裝、測試代工服務供應商。

第一太平戴維斯資深協理沃仁方透露，「矽格聯測公司」為竹科園區進駐廠商，為了擴大生產規模、同時兼具廠區就近管理效率，並著眼於建築物規格適合產業生產之用，可以縮短建廠時程，因此參與競標。





▲前2月全台科學園區營業額達6600億元，比去年同期成長12%。（圖／記者施怡妏攝）

沃仁方表示，前2月全台科學園區營業額達6600億元，比去年同期成長12%，在AI與高效能運算的需求，工業不動產市場可望迎來2019年起的台商回台行動方案以來，新一波的科技業擴廠動能。

沃仁方說，科技產業在台灣逐步朝北、中、南三核心聚落發展，新竹在三大科技聚落中具有相當大的領先優勢，造就了新竹科學園區長期處於供不應求、釋出稀少的狀況。

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