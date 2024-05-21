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五期絕版藝術精品「鉅日若谷」　溪畔景觀轉身即繁華

▲▼鉅日若谷 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲鉅日建設集大成之作「鉅日若谷」基地佔據麻園頭溪藍帶、存中園道綠帶雙景觀，且轉身就是繁華的精誠路，限席36戶純住宅。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中市西屯區、南屯區、西區交界的五期重劃區，開發超過30年、生活機能臻善，也因區內幾乎無素地供給，只要有新案登場成，往往就成注目焦點。近期由鉅日建設投資興建的「鉅日若谷」基地佔據麻園頭溪藍帶、存中園道綠帶雙景觀，且轉身就是繁華的精誠路，地利條件與純住宅規劃相當珍貴！鉅日建設選擇先開工，讓大家一起見證新建築在地崛起的過程，以及站在溪畔第一排的未來生活情境，客戶不僅可以放心，同時更能期待將來入住的視野。

五期重劃區是不少台中人換屋首選之地，左側僅以一條文心路就與七期重劃區相望，右側即是國美館、自然科學博物館等文教熱區，區內不僅擁有公益路商圈、大墩路商圈、黎明商圈、南屯路商圈，同時隔壁就是廣三SOGO百貨，既有時尚高度、又具文化質感，成為台中人最嚮往的居所。

▲▼ 國美館 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲五期重劃區是不少台中人換屋首選之地，擁有國美館、自然科學博物館等藝文設施。（圖／業者提供）

其中被稱為台中市市區四河川之一的「麻園頭溪」，台灣詩人蘇紹連在《臺中的文學溪流》一文中這樣形容『我沿著麻園頭溪走，走在辛勤耕耘而繁茂的作品裡，欣賞情感的花朵和生命的果實』，將麻園頭溪作為城市豐盛之河的重要性，展現得淋漓盡致。

▲▼鉅日若谷 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲被稱為台中市市區四河川之一的「麻園頭溪」，集結了歷史重要性與繁華。（圖／業者提供）

「鉅日若谷」基地位於精誠路上近大墩五街，左擁繁華右臨水岸，水岸後就是一條優雅有質感、又有點歷史味的存中街，為了呼應該基地的稀有，建商也不惜重本打造地上11層、地下3層、絕版藝術精品的「森態共居宅」，森度大器、深藏細膩的理想，讓參與的團隊夥伴也動心，『一座在規劃期間，就被建築師指定非買不可的建築』顯示除了獨創的規劃理念，更多的是以使用者體驗為出發點的堅持。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「鉅日若谷」在規劃期間，就被建築師指定為非買不可的建築；圖為3D外觀示意圖。（圖／業者提供）

將建物跳脫出四方框架，特別以都市山景的意象，在2~4樓謙讓出3層樓、約10米的挑高空間，打造一座「穹頂花園」，可以想像在錯層堆疊的綠意中，住戶或坐或站、在都心享受片刻清閒，有多麼難得可貴。

不僅如此，鉅日建設血統中的藝術家性格，更在高樓展現無疑！為了讓景觀不設限於同一象限，特別設計了一座「天空之埕」創造複層之境，階梯舞台、品茗吧檯、星空影院、果樹露營、留白之亭等等規劃，回家就像登一座山，有不同的生活情景，讓享受更多層次。

▲▼鉅日若谷 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「鉅日若谷」將建物跳脫出四方框架，在2~4樓謙讓出3層樓打造一座「穹頂花園」，圖為3D示意圖。（圖／業者提供）

世居五期的台中人就透露：「西區獨特的優越感，在在展現於人文、藝術與居民素養中，加上過去的政治、經濟與學風鼎盛都讓住在此區域中有著『貴族』的尊榮，其實最主要還是五期的便利性，滿滿的食衣住行育樂都在身邊。」

「鉅日若谷」規劃零店面、38~42坪均質3房，一層四戶、戶戶邊間，通風採光俱佳格局，在營建工法上面，搭配Alfa-Safe耐震系統、STUDOR排水通氣正負壓防疫系統、衛浴管道降版當層排水，在住戶看不見的地方更注重品質。

建材部分搭配Keyless Cloud link人臉辨識+維夫拉克電子鎖，出門不必帶鑰匙，汽機車e-Tag感應進出，也因應外送興起，搭配智能取餐櫃+紫外線殺菌燈，同時響應綠能議題，電動車位充電設備更是預留線到車位，一切皆以思考住戶入住後的需要而設計在先。

▲▼鉅日若谷 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「鉅日若谷」不僅工法儼僅，建材配備更是從居住者的角度出發。（圖／記者陳筱惠攝）

室內部分，更配有Panasonic原裝整體進口廚具、Rinnai內焰雙口爐外連烤爐都原汁原味，以及解放雙手的Bosch洗碗機，更設置BWT淨水設備，衛浴搭配Panasonic單體智能馬桶、暖風乾燥機等。

值得一提的是，「鉅日若谷」以住戶能夠住進四季常綠的「森態宅」作為初心，整座社區規劃以多達900顆植森環繞，從樹種的塑型到成長，在現在工地興建中就已經進行養護，確保住戶交屋時不是看見光禿的新樹，而是已然繁榮且茂密的綠蔭，俗話說「細節見人品」，這句話用在要花費大量財力、物力、人力的營建業上，也能同理可證。

關鍵字：台中市五期重劃區鉅日若谷住宅豪宅預售案麻園頭溪存中街富人居

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