台積高雄新鮮人「上山」問住哪　學長：不要推坑買房

▲台積電高雄楠梓廠正式掛牌啟動，吸引眾多科技人才湧入，有網友透露，「有幸收到台積Offer，想問去楠梓廠的學長姐都租哪？」（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電高雄楠梓廠正式掛牌啟動，吸引眾多科技人才湧入，有網友透露，有幸收到台積Offer，想問去楠梓廠的學長姐都租哪？想等穩定下來再購屋，不少網友建議直接購屋，釣出過來人直言「不要害人推坑買房 ，很硬想跑了。」

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進護國神山「台積電」工作，年薪再加上分紅很有機會能破百萬，被新鮮人稱為「上山」。原PO在網路論壇Dcard以「上山F22房子詢問」發問，他透露，有幸收到台積Offer，想問去楠梓廠的各位台積人都租哪？PO文一出引發熱烈討論。

有網友直言「早買早享受」，不少學長姐表示，自住可以考慮高雄大學特區。也有學長表示「收到F22的Offer後就直接在楠梓買房了」。然而，並非所有人都看好直接購屋，釣出過來人透露，「不要害人推坑買房，F22很硬我想跑了。」原PO表示，他預計先租房子，穩定下來再買，目前鎖定楠梓車站附近租屋。

根據《高雄實價網》統計，高大特區2024上半年預售大樓均價為30.6萬元，今年上半年均價為39.8萬元，出現3成的漲幅，不過成交量從174件大幅衰退為39件，減少346%。

年份 成交量(件) 均價(萬) 2024第1季 174 30.59 2024第2季 336 33.25 2024第3季 103 37.41 2024第4季 54 39.74 2025第1季 39 39.75

▲高大特區近期預售大樓價量。資料來源：《高雄實價網》。（ETtoday製表）

高雄市仲介公會理事陳揚智表示，房價高漲加上成交量萎縮，購屋族群趨於謹慎，部分人轉而選擇「以租代買」，推升楠梓周邊租屋需求。

陳揚智分析，台積電客群租屋偏好，首重通勤便利，離廠區通勤10~15分鐘以內佳，原PO選擇的站前商圈至台積電車程約10~15分鐘，也是不少準工程師首選。

工程師多偏好租新屋，楠梓火車站前商圈的月租金，屋齡5年內2房不含車位，月租金約在2~2.2萬元左右，5~10年中古2房月租則約1.7萬~1.8萬元，若配備齊全，加上屋況新，通常出租率都相當高。

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