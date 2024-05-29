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房市icon制霸登場 　台中買房沒有理由不選北屯

▲▼ 富宇鉑金大苑,機捷特區,碧柳段, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北屯區人口正成長突破30.5萬人大關，等於台中每10人，就有一位是設籍北屯，成為房市最有力支撐。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

據地政局數據顯示，台中市今年前4月買賣移轉棟數為1萬6205棟，較去年的1萬3006棟成長達24.5%，其中房市交易熱區北屯區，更是從去年的1724棟成長至2571棟，年成長更高達49.1％，且北屯區人口正成長突破30.5萬人大關，等於台中每10人，就有一位是設籍北屯！

綜觀整個大北屯重磅利多，接棒宣布並執行，像是首次跨越濁水溪的南台灣百貨霸主漢神洲際百貨正式插旗，位置就在台中洲際棒球場旁，預計將在2025年完工，另外緊鄰一旁的還有統一集團簽下的市31「太子置地廣場」。

重磅民間建設落腳，備受矚目的「台中巨蛋」也已完成開工，預計將在2030年完工，還有台中市政府投資超過500億元所打造的水湳經貿園區、以及佔地4.88公頃由中國醫藥大學投資興建的「台中市立醫療園區」總投資金額高達157億元，更是創下台中史上民間投資金額最高的BOT促參案。

▲▼ 富宇鉑金大苑,機捷特區,碧柳段, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北屯區集結了產業、醫療、公共建設大型建設資源，加上交通挹注，機捷特區成為全台中發展最速的重劃區。（圖／業者提供）

換句話說，北屯區集結了產業、醫療、公共建設大型建設資源，從房價來看單價最高的則是北屯區最西邊的水湳特區的單元8，房價登頂8字頭，從單元8一路往東邊有14期的7字頭撐場，11期重劃區則以坐6望7之姿回歸。

近期一篇PTT打臉文橫空出世，針對2019年時有網友認為台中北屯機捷特區是「最不適合居住」之地，新文章盤點各家已營運的店家之餘，也指出「以前看七期從雜草到開始蓋大樓都沒這麼快」 也讓機捷坐穩全台中最速重劃區之實。

對此，譯鑫廣告行銷團隊副總張譯升表示：「機捷特區上一波推案朝集中在2017～2020年間，在40餘個完銷建案堆疊中，隨著捷運開通、人口進駐、重劃區雛形完整，房價無可厚非的也有所提升。」

▲▼ 富宇鉑金大苑,機捷特區,碧柳段, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲機捷特區在40餘個完銷建案堆疊中，隨著捷運開通、人口進駐、重劃區雛形完整，房價無可厚非的也有所提升。（圖／業者提供）

但相較整體大北屯區域中同時擁有軌道經濟、商業機能輔助的機捷特區，預售新案房價卻顯得相對親民，而在軌道經濟中，機捷更是佔盡地利之便，除了擁有台中捷運綠線3個站點，其中還包含整條綠線唯二之一的共構「松竹站」，也同樣有紅線2個站點，更囊括台中74環線的2個閘道口。

最重要的是機捷特區內有20%的商業區土地規劃，5年來機捷特區現況早已擺脫荒煙蔓草，從好市多開始，連鎖業的全聯福利中心、餐飲業者、寶雅集團早已紛紛插旗，更有重金購地的連鎖業者私下透露：「當初買得不夠大塊！」

▲▼ 富宇鉑金大苑,機捷特區,碧柳段, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲機捷特區房市icon指標建案「富宇8816計畫」第三案以2508坪大基地，制霸登場，圖為外觀3D示意圖。（圖／業者提供）

而機捷特區房市icon指標建案「富宇8816計畫」制霸登場，富宇機構在「富宇峰景」、「富宇富好」相繼完銷後，第三案選址機捷最南邊基地面積2508坪，商業動能最強大的碧柳段，佔據門戶地位的松竹路、詔安街口，推出總戶數711戶的5棟、2~3房組成的24層樓的地標建築。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「富宇8816」豐富公設加上好入手的付款條件，吸引許多人的熱烈討論；圖為大廳3D示意圖。（圖／業者提供）

不只地段值得期待，大基地開發的好處更是在機捷特區盡顯，豐富公設包含留有超過千坪以上的私家花園、其中更難得規劃景觀大泳池，還有社區專屬二十四小時的全日餐廳，加上好入手的付款條件，也吸引許多人的熱烈討論，綜觀整個機捷特區，超過2000坪以上大型基地更是只有11塊，在未來預計還有7千戶案量的機捷特區，成為領漲指標。

關鍵字：北屯區台中房市大型建設機捷特區居住區

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