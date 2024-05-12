查104驚見入職滿6個月「就送台北大安區建地」！她：收到面試通知

▲曬出土地權狀以及使用分區證明。（圖／翻攝自YT理事長說房）



記者施怡妏／綜合報導

有網友在Threads分享「台北市建築經營管理協會」在104的徵才消息，只要員工入職滿6個月，即贈送台北市大安區建地，此外，粉專也曾PO出影片，分享一則YouTube影片，只要訂閱數達到3000人，就抽出好禮送給大家，好禮就是「大安區建地」，還秀出土地權狀跟使用分區證明文件。

有網友在Threads發文，看到104的徵才消息，「台北市建築經營管理協會」的員工基本權益，第一項就寫著，員工到職滿6個月，即贈送台北市大安區建地，她驚訝直呼「好奇真的會送建地？我也不相信，可惡好想知道」。

▲入職滿6個月就送大安區建地。（圖／翻攝自104人力銀行）



貼文一出，立刻引起網友注意，「假設真實，有沒有可能只給一平方公尺，然後是在大安區比較荒的地方，就是當作自己的薪酬」、「我也想應徵了」、「5個月最後一天把你辭退」、「結果同一塊地一堆人共同持有」、「這什麼佛心公司」。還有網友透露，已經收到面試邀請，「卡+1，我收到了面試邀請」。

實際到「台北市建築經營管理協會」粉專查詢，早在2020年時，粉專就曾分享一則影片，只要分享YouTube頻道，訂閱數達到3000人，就送台北市大安區建地，而影片中的老師就是「台北市建築經營管理協會」理事長，他大方秀出土地權狀以及使用分區證明書，「這是台北市大安區第四種住宅區，是真正真正，100%台北市大安區的建地」。

《ETtoday新聞雲》記者實際撥打公司電話，但無人接聽，截至出稿前仍未取得回應。