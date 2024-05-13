完美新房「唯一問題」讓他放棄　眾人反點名1缺點更致命：沒有之一

▲完美新房「唯一問題」讓他放棄，最多人點名1缺點「絕不能妥協」。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

買房子除了要考慮價格，周圍環境也非常重要。一名網友分享，他最近看中了一間房子，房間格局、室內採光、捷運站只要7分鐘路程，幾乎是他理想中的房子，但「唯一的缺點」讓他考慮後忍痛放棄，也好奇大家「什麼抗性是你絕不能妥協的」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，他最近看中了一間房子，各方面條件都很喜歡，像是建商風評不錯、房屋格局與採光都很好，建材配備中規中矩，距離捷運站只要7分鐘路程，且預算也剛好符合，幾乎就是他理想中的房子，然而唯一的是「陽台側距離高速公路僅50公尺，然後後面有大小工廠、汽車改裝廠等」。

原PO考慮後，擔心未來可能要面對噪音、工廠排放廢氣等問題，最後忍痛放棄這一間房子，「不知道我考慮的抗性是不是杞人憂天」，也好奇「若是自住，如果有上述抗性，房子比周邊行情便宜幾％，是你可以接受的？」

▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「殯儀館旁邊，我真的不行」、「臨高速公路、快速道路的，吵到你抓狂」、「高速公路，大車道旁，大車經過都跟地震一樣，吵死了」、「只要房子有噪音、空污這種問題，租金免費我也不住」。

其中最多人點名的是，「見識過公墓遷葬，回收場變社宅，電塔遷移過路口，可惜宮廟永流傳」、「絕對是地方宮廟沒有之一」、「最大抗性是8+9聚集的宮廟」、「宮廟、八大絕對最XX，都在上班族休息的時候吵」。