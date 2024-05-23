新北門牌Get！鳳鳴重劃區雙鐵與國道加持　「森鉅承」受熱烈矚目

▲鳳鳴重劃區擁有雙鐵與國道加持，以及享受便捷成熟生活機能；再加上雙北門牌與鄰近龜山科技園區等利多，讓「森鉅承」受到許多雙北購屋族和菁英人才的關注。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者蔡明華）

記者蒲世芸／採訪報導

重劃區的完整規劃所帶來的嶄新街廓和完善交通，再加上相較成熟市區的高CP值房價，成為許多購屋族首選。東森房屋研究中心經理葉沛堯提到，「重劃區第一個它的街廓和規劃比較新，所以以往在老舊市區比較不容易看到的設施，像是排水、綠化等，在重劃區都已經規劃完善；再來就是新的社區通常會有更好的社區管理，小到垃圾的清潔，大至整個安全巡邏都有專業的物業公司來協助處理，在居住品質上也會大大提升。」

▲鳳鳴重劃區擁有臺鐵增設站點等交通利多，讓潛力持續看俏。（圖／記者蔡明華攝，下同）

其中位於新北第一站的「鳳鳴重劃區」有台鐵、捷運和交流道匯聚，動線相當便利，加上桃鶯路商圈熱鬧生活機能，森鉅建設看準優越的區域優勢，匠心推出「森鉅承」受到熱烈詢問。

▲▼「森鉅承」鄰近鳳鳴國小、鳳鳴國中等知名學區，孩子往返上學都便利。

東森房屋研究中心經理葉沛堯說，「我們知道交通建設是影響整個區域發展的火車頭，以鳳鳴重劃區來說，它有臺鐵增設站點的利多，這個鳳鳴的臨時站預計會在2024年底完工通車；另外捷運三鶯線的鶯桃福德站也預計在2025年的年底通車；加上這個區域距離大湳交流道也約5到10分鐘車程，所以整個交通建設完善之後，再加上新北市門牌加值，吸引非常多雙北的首購族來這裡看房子。」同時周邊鄰近鳳鳴國小、鳳鳴國中等知名學區，地理位置緊鄰龜山科技園區，吸引著許多菁英人才目光。

▲▼「森鉅承」匠心打造20至34坪，2到3房舒適好宅，回到家就能享受放鬆愜意生活。

「森鉅承」的推手森鉅建設源自30餘年建築知名品牌「森聯機構」，擁有近半世紀的穩健實力受到客戶青睞；秉持著高品質要求，打造20至34坪，2到3房的舒適好宅；在建材與配備選用上，也以精緻典雅的日系品牌為主，包括國際牌的精品廚具與昭和氣密窗等知名品牌；另外在居家安全上也提供了完整守護，透過飛利浦智能鎖與雲端管家APP，有效控管掌握進出與訪客來訪時的確認。擁有了買房時不變的金律享有便捷交通來助攻，再加上新北門牌加乘，讓未來潛力持續看漲。