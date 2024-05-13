朋友靠新青安「買1200萬預售屋」！他見地點愣了：以後九年級怎買房

▲示意圖，和本新聞無關。（示意圖／記者賴志昶攝）



記者朱祖儀／綜合報導

新青安房貸上路之後，吸引許多年輕人紛紛搶著進場。一名網友就發現，身邊也有朋友急著買房，可是選的地點位在桃園觀音、過嶺，並不是蛋黃區，其中一人買在過嶺的預售屋還要1200萬，讓他不禁好奇，如果之後九年級生出社會想買房，是不是壓力更大？文章曝光後掀起討論。

原PO在PTT發文表示，自從去年新青安上路之後，房價不斷飆漲，觀音草漯3房要1000萬、中壢過嶺3房也要1200萬，青埔蛋白區更上看1600萬，就連新屋區的大樓一坪也來到27萬。身邊的朋友因為體會到房價只漲不跌，所以紛紛進場買房，就買在上述的草漯和過嶺，全都花了上千萬。

看到這情形，他不禁懷疑，若是等九年級生開始買房，不就要上看1500萬了，「以後九年級生到底要怎麼買房啊？新青安2.0之50年房貸？」

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



不少人也有感表示，「早就說過了，越晚出生越慘」、「父母沒買好的話，洗洗睡了」、「6、7年級不解決問題還跟著炒作的債啊」、「房市真的不會崩」、「養套殺，很多老屋根本沒那個價值」、「連觀音都1000萬UP嚇死人」、「基本工資漲幾百塊，房價一次一坪漲好幾萬，本來就追不上了」。

但也有網友指出，「9年級等繼承吧，這代人很少」、「9年級運氣好的話，繼承好幾戶咧」、「9年級10年級等繼承爺奶爸媽的，先擔心你自己吧」、「9年級沒得繼承的話就直接躺平吧」。