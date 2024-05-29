ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

營建底蘊45年「恆合機構」打造質感好宅！中山危老新案齊發備受關注

▲▼台北,中山,危老,都更,恆合機構,恆合鈺璽,恆合中山。（圖／業者提供）

▲恆合機構近期主推危老案，在台北中山區中山北路推出的「恆合中山」及南京復興捷運站「恆合鈺璽」兩案，提供更加符合當代居住質感的名所。（圖／恆合機構提供，下同）

房產中心／綜合報導

買房除了重視地段、生活機能、交通等條件之外，不少人在經歷地震的震撼後，將房屋安全置於首位，購屋選擇有信譽的老牌建設公司，像是積累45年深厚營建底蘊的「恆合機構」，自營造業起家再跨界建設，強調「自家的房子自己蓋好」，從挑選優質土地開始，以專業技術不遺餘力地注重安全結構、掌控營造施工，培育精工品質根基的同時，更透過精品建材及建築美學，持續為台灣打造出城市美學與生活空間，也因此奠定建築職人的領導地位。

恆合機構注重建築品質不求快，每年僅推出一至兩案，近期主推危老案，專注為老舊土地重劃天際線，提供更加符合當代居住質感的名所；選地哲學秉持著鄰近捷運交通便利之處、擁抱綠意環境，以及位居繁華商圈鬧中取靜的精華地段。堅持蓋好房子的初心，即使會增加營建成本，恆合機構也在所不惜，例如最新在台北中山區推出的「恆合中山」及「恆合鈺璽」兩案，皆採尖端耐震工學將耐震係數提高、取得全台稀有的抗震標章，也增強水泥磅數、鋼筋拉力，並聘請第三方結構技師至現場驗管，在缺工缺料的大環境影響之下，恆合機構寧可多付出成本，只為給消費者一個更安全、住得更安心的家。

恆合機構根據台北市都更處、建管處統計，發現自2017年「危老條例」實施以來，全北市共核定889件，其中有129件案量的中山區居冠；近6年來中山區都更數也位列北市前三名，可見區域活化需求量大，恆合機構特意擇地緊鄰捷運南京復興站1號出口，推出「恆合鈺璽」一案，317坪基地靠近臺北市東區核心地段，1站即達敦北小巨蛋、忠孝復興商圈，周遭圍繞70餘家銀行以及文華東方酒店、JR東日本大飯店、國賓飯店、兄弟大飯店等國際知名星級酒店，政商名流匯聚、摩登都會的生活風格，凸顯南京東路被稱為台北華爾街的價值，2站松山機場便於商務、旅遊，輕鬆接軌國際。

▲▼台北,中山,危老,都更,恆合機構,恆合鈺璽,恆合中山。（圖／業者提供）

▲「恆合鈺璽」一案周邊的南京東路三段及微風南京，街廓氛圍繁華且時尚。

「恆合鈺璽」為一棟地上15層、地下5層電梯大樓，規劃2至4房房型，共計131戶，社區量體適中，周邊機能完善，有5座小型公園，步行約5分鐘可到全聯、步行1分鐘抵傳統市場，散步4分鐘就到松山線、木柵線雙線轉運的南京復興站；位居靜巷的地理位置，完美吻合恆合機構近捷運、享綠地及生活機能的選地哲學，顯現大隱隱於市的大器尺度。由於附近房價區域行情約為單坪150至160萬元，「恆合鈺璽」開價約140萬元，加上主力規劃26、28、31坪等精緻房型，使得總價帶相較周邊他案動輒5、6千萬元以上，能落在更親近民眾的位置，預估可成為北市中心置產熱點。

▲▼台北,中山,危老,都更,恆合機構,恆合鈺璽,恆合中山。（圖／業者提供）

▲「恆合鈺璽」距離捷運南京復興站1號出口步行約4分鐘即抵，交便十分方便。

另一個中山區新案則是「恆合中山」，左擁心中山線形公園、右抱中山北林蔭樹海，是大都會難有的雙綠帶金軸，一路串連至眼下人氣最夯的雙連站赤峰街商圈及中山站南西商圈，享受潮人生活質感；基地位於中山北路二段與錦西路交匯，中山北路即將從時尚大道再度蛻變，坐擁台灣新國門台北雙星之餘，二段還匯聚陽信銀行、上海商銀雙金融總部、國賓皇宮酒店、嘉新大樓改建案等大型投資，地王之姿讓恆合機構特別選址並規劃20至30坪，鎖定都會菁英客層入主。

▲▼台北,中山,危老,都更,恆合機構,恆合鈺璽,恆合中山。（圖／業者提供）

▲▼「恆合中山」坐擁中山線形公園（上）及中山北路雙綠帶，位居捷運雙連站生活圈（下圖），整體環境宜人舒適、機能豐沛。

▲▼台北,中山,危老,都更,恆合機構,恆合鈺璽,恆合中山。（圖／業者提供）

恆合機構看準中山區各大建設、都更開發利多雲集，今年一次推出中山北路旁、捷運雙連站的「恆合中山」以及捷運南京復興站的「恆合鈺璽」，可望帶動中山區房市新一波熱潮。

關鍵字：台北中山危老都更恆合機構恆合鈺璽恆合中山

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推案不跟風　新美齊林傳捷：買氣太熱恐引當局關注

「浪太大，怕的是會引起當局的注意。但說真的，我看不懂為何突然買氣一下熱起來。」新美齊（2442）今日舉辦股東會，會後董事長林傳捷接受媒體專訪時，針對近期市場買氣過熱，發表個人看法。林傳捷也透露，公司今年將先放緩腳步，不急跟風推案。

26分鐘前

看到郭書瑤翻車！人妻爆共鳴「閨蜜也是大惡鄰」：正在訴諸法律

「從沒想到，這個惡鄰居會是我曾經的好友！」一名人妻透露，閨蜜住在她家樓上，原本兩家人相處融洽，豈料房子發現漏水後，閨蜜態度180度大變，主張「漏水是你家，請你自己處理！」儘管原PO願意出錢解決，閨蜜也拒絕溝通，管委會介入也沒效，「我們現在和郭新聞一樣，正在訴諸法律。」

57分鐘前

越來越少人用洗衣粉？一票曝「2致命缺點」：把黴菌穿上身

現在衣服洗劑選擇越來越多樣，你偏好用哪一種呢？一名網友表示，他們家比較常用洗衣粉，因為覺得清潔力比較好，不過和朋友聊天才發現，大家覺得洗衣精和洗衣球比較好用，他不禁好奇「只有我還是洗衣粉派嗎？」文章曝光後掀起討論。

1小時前

「台灣最不缺的就是資金」　華固鍾榮昌：房市熱絡且健康

華固建設去年獲利創新高，並將在今年推出6大案，合計總銷高達458億元。董事長鍾榮昌表示，當前房市熱絡，且供需平衡，非常健康，只要業界不出現超額供給，未來1~2年都是樂觀的。

1小時前

送婆家洗碗機！大嫂告狀怒「電費多很多」　大票愣：根本無感

家中人口眾多的話，適合添購洗碗機。就有女網友表示，她常聽婆婆嘀咕要洗8人份的碗很辛苦，所以今年母親節，她就買一台洗碗機當禮物。原本婆婆相當開心，沒想到過一陣子，突然要求把洗碗機搬走，她一問才知道，大嫂跑去跟住附近的親戚告狀，還酸婆婆「洗幾個碗而已有這麼嬌弱嗎？」令她超傻眼。

1小時前

「鄰居上吊、60坪露臺、高樓夾殺」　名廚詹姆士買雙北房一波三折

最新一集《地產詹哥老實說》邀請型男大主廚詹姆士分享買房觀念，建議年輕人可把股票當存錢工具，並在存錢的過程中多做買房功課。此外，他也分享自己的買房故事，多年前在北投以買代租，又再看了上百間房後，選定現在的天母工作室。

1小時前

營建底蘊45年「恆合機構」打造質感好宅！中山危老新案齊發備受關注

積累45年深厚營建底蘊的「恆合機構」，自營造業起家再跨界建設，強調「自家的房子自己蓋好」，從挑選優質土地開始，以專業技術不遺餘力地注重安全結構、掌控營造施工，培育精工品質根基的同時，更透過精品建材及建築美學，持續為台灣打造出城市美學與生活空間，也因此奠定建築職人的領導地位。

2小時前

房市icon制霸登場 　台中買房沒有理由不選北屯

據地政局數據顯示，台中市今年前4月買賣移轉棟數為1萬6205棟，較去年的1萬3006棟成長達24.5%，其中房市交易熱區北屯區，更是從去年的1724棟成長至2571棟，年成長更高達49.1％，且北屯區人口正成長突破30.5萬人大關，等於台中每10人，就有一位是設籍北屯！

3小時前

浴室膠條發霉變黑！主婦急求助　神人教「清潔妙招」：睡醒變白的

浴室與其他室內房間相比較為潮濕，因此時常有發霉的問題。近日一名女子因為浴室的膠條發霉，希望能尋找到除霉又不傷膠條的解決方式，貼文曝光以後，立即有許多內行人教學，只要用衛生紙敷在膠條上，再淋上漂白水，放一天就會變得乾淨潔白。

11小時前

免稅家庭購屋天堂！　七都45區買得到「最便宜不到400萬」

你是國稅局認定的免稅家庭嗎？只要未育有子女的雙薪家庭，年薪在84.6萬元內即符合免稅資格。但房價高漲，免稅家庭怎買房？若以該類型家庭月收7萬元、繳貸能力為月收入3分之1的2.3萬元來看，七都之中共有45個行政區可符合需求。

16小時前

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

浴室膠條發霉！神人教一招：睡醒..

免稅家庭購屋天堂！　七都45區..

屏東市最大星巴克動工了！　地主..

看到郭書瑤！人妻爆共鳴「閨蜜也..

尪堅持買「1家電」拒裝日牌冷氣..

價格不夠低　新市爛尾樓底價69..

瘋狂！百人夜宿案場搶買房　專家..

房市icon制霸登場 　台中買..

大城地產差20天再砸2億出手　..

放角落除濕錯了！台電：除濕機擺..

ETtoday房產雲

最新新聞more

推案不跟風　新美齊林傳捷：買氣..

看到郭書瑤！人妻爆共鳴「閨蜜也..

很少人用洗衣粉？一票曝「2缺點..

「台灣最不缺的就是資金」　華固..

送婆家洗碗機　大嫂怒「電費多很..

「鄰居上吊、60坪露臺、高樓夾..

營建底蘊45年「恆合機構」　中..

房市icon制霸登場 　台中買..

浴室膠條發霉！神人教一招：睡醒..

免稅家庭購屋天堂！　七都45區..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366