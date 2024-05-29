營建底蘊45年「恆合機構」打造質感好宅！中山危老新案齊發備受關注

▲恆合機構近期主推危老案，在台北中山區中山北路推出的「恆合中山」及南京復興捷運站「恆合鈺璽」兩案，提供更加符合當代居住質感的名所。（圖／恆合機構提供，下同）

房產中心／綜合報導

買房除了重視地段、生活機能、交通等條件之外，不少人在經歷地震的震撼後，將房屋安全置於首位，購屋選擇有信譽的老牌建設公司，像是積累45年深厚營建底蘊的「恆合機構」，自營造業起家再跨界建設，強調「自家的房子自己蓋好」，從挑選優質土地開始，以專業技術不遺餘力地注重安全結構、掌控營造施工，培育精工品質根基的同時，更透過精品建材及建築美學，持續為台灣打造出城市美學與生活空間，也因此奠定建築職人的領導地位。

恆合機構注重建築品質不求快，每年僅推出一至兩案，近期主推危老案，專注為老舊土地重劃天際線，提供更加符合當代居住質感的名所；選地哲學秉持著鄰近捷運交通便利之處、擁抱綠意環境，以及位居繁華商圈鬧中取靜的精華地段。堅持蓋好房子的初心，即使會增加營建成本，恆合機構也在所不惜，例如最新在台北中山區推出的「恆合中山」及「恆合鈺璽」兩案，皆採尖端耐震工學將耐震係數提高、取得全台稀有的抗震標章，也增強水泥磅數、鋼筋拉力，並聘請第三方結構技師至現場驗管，在缺工缺料的大環境影響之下，恆合機構寧可多付出成本，只為給消費者一個更安全、住得更安心的家。

恆合機構根據台北市都更處、建管處統計，發現自2017年「危老條例」實施以來，全北市共核定889件，其中有129件案量的中山區居冠；近6年來中山區都更數也位列北市前三名，可見區域活化需求量大，恆合機構特意擇地緊鄰捷運南京復興站1號出口，推出「恆合鈺璽」一案，317坪基地靠近臺北市東區核心地段，1站即達敦北小巨蛋、忠孝復興商圈，周遭圍繞70餘家銀行以及文華東方酒店、JR東日本大飯店、國賓飯店、兄弟大飯店等國際知名星級酒店，政商名流匯聚、摩登都會的生活風格，凸顯南京東路被稱為台北華爾街的價值，2站松山機場便於商務、旅遊，輕鬆接軌國際。

▲「恆合鈺璽」一案周邊的南京東路三段及微風南京，街廓氛圍繁華且時尚。

「恆合鈺璽」為一棟地上15層、地下5層電梯大樓，規劃2至4房房型，共計131戶，社區量體適中，周邊機能完善，有5座小型公園，步行約5分鐘可到全聯、步行1分鐘抵傳統市場，散步4分鐘就到松山線、木柵線雙線轉運的南京復興站；位居靜巷的地理位置，完美吻合恆合機構近捷運、享綠地及生活機能的選地哲學，顯現大隱隱於市的大器尺度。由於附近房價區域行情約為單坪150至160萬元，「恆合鈺璽」開價約140萬元，加上主力規劃26、28、31坪等精緻房型，使得總價帶相較周邊他案動輒5、6千萬元以上，能落在更親近民眾的位置，預估可成為北市中心置產熱點。

▲「恆合鈺璽」距離捷運南京復興站1號出口步行約4分鐘即抵，交便十分方便。

另一個中山區新案則是「恆合中山」，左擁心中山線形公園、右抱中山北林蔭樹海，是大都會難有的雙綠帶金軸，一路串連至眼下人氣最夯的雙連站赤峰街商圈及中山站南西商圈，享受潮人生活質感；基地位於中山北路二段與錦西路交匯，中山北路即將從時尚大道再度蛻變，坐擁台灣新國門台北雙星之餘，二段還匯聚陽信銀行、上海商銀雙金融總部、國賓皇宮酒店、嘉新大樓改建案等大型投資，地王之姿讓恆合機構特別選址並規劃20至30坪，鎖定都會菁英客層入主。

▲▼「恆合中山」坐擁中山線形公園（上）及中山北路雙綠帶，位居捷運雙連站生活圈（下圖），整體環境宜人舒適、機能豐沛。

恆合機構看準中山區各大建設、都更開發利多雲集，今年一次推出中山北路旁、捷運雙連站的「恆合中山」以及捷運南京復興站的「恆合鈺璽」，可望帶動中山區房市新一波熱潮。