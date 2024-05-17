都更「1坪換1坪要看地段」！強震逼出百萬老屋改建潮　糾紛卻頻傳

▲震後都更議題燒得火熱，從地方到中央政府都積極動起來，但有民眾、律師質疑為求快引發糾紛。

圖文／鏡週刊

403大震敲響台灣老舊房屋警鐘，從中央到地方都得更積極面對，《都更條例》修法在即，首善之都台北市也宣布進入大都更時代，但與此同時，本刊也接獲數起都更危老案陳情，從為追求速度將老公寓從中對半切，抑或是列管海砂屋住戶間的對立，逼得地主狀告市府。另一方面，開發商也有苦難言，認為目前成本持續上漲、整合時間冗長、法條太過理想化等，「讓都更很難做。」追求都市更新同時，求快與盡善如何拿捏是一大課題。

事實上，自從4月3日花蓮大地震以來，眼見有住宅、飯店硬生生倒塌，沒倒的也不乏門框變形、牆壁裂開，加上大小餘震不斷，民眾擔憂會輪到自家頭上，都更話題因此再度引起關注。

從最新統計數據來看，全台住宅平均屋齡達32年，每2間房子就有一間是30年以上老屋，而屋齡50年以上就有約百萬戶，首都台北市更有7成2住宅屋齡超過30年，但全台核定的都更案僅1149件、核准危老重建案則為3541件，數字相差甚遠。

北市位處地震帶，老屋又多，前內政部長李鴻源曾經直言，若北市發生規模7.3地震，恐有三3.5萬棟房屋倒塌，還急呼「應該慎重考慮遷都」。

也因此，從地方到中央，無不更積極面對都市更新議題，如內政部日前通過《都市更新條例》修正草案，針對實施容積管制前就已申請建照的合法建物，能夠調整原容積認定範圍，增添都更誘因，全台將有約20萬件屋齡40年老屋受惠。另對明年（2025）即將落日的危老建築時程獎勵研擬新獎勵方案。

至於老屋最多的台北市，大家長蔣萬安也宣布進入「大都更時代」，要透過容積獎勵措施，導入防災概念，增加都更意願。

北市副市長李四川在不同場合話也說得堅決：「一坪換一坪要看地段，不能一直有這種魔咒。」針對市府若代拆房屋，被釘子戶告，他也說：「那就讓他告！」強調居住安全較居住正義優先。

熟稔老屋改建的品嘉建設董事長胡良偉就說：「個人絕對贊成北市府態度，不容許少數人為了個人財產權阻礙都更進行，影響多數人的居住安全。」當都更議題炒得火熱，地方、中央皆動起來的當下，卻有民眾反因重建住得更不安心。

如北市信義區2處連棟老公寓都因被劃定在重建基地範圍外，而面臨被對半切的窘境，事實上，其他縣市也有相同「都更孤兒」情況發生，其中一案代表律師蔡志揚就表示，近2年陸續接到類似訴訟案件，「政府現在一昧想要快、想要多，但是放諸各國經驗，都更快不得，上位者不在第一線，或許無法明確掌握下位者遇到的問題，希望政府在執行上可以再細膩一點，有些個案還是建議較多時間審視、處理爭議問題。」

「都更刻不容緩」是每一個政治人物朗朗上口的話，從實務面上考量也是台灣當前迫切所需，但開發商、地主各自面臨不同挑戰，如何修法與執行，平衡各方需求，在在都考驗執政者智慧。



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