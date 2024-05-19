升息循環致法拍量增　新北市年增近7成最多

▲法拍量與房市買氣、升息等因素關係密不可分，雖說量體出現成長，不過數據仍是自2016年以來同期次低。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳意雯／台北報導

房市熱度高燒，但中央銀行自2022年以來的升息循環，讓國內法拍量出現波動。住商機構彙整內政部資料，發現首季法拍移轉量高達902棟，與去年同期相比，增加10.5%。其中，以新北市194棟、法拍量大幅增加近7成，位居六都冠軍。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，法拍量與房市買氣、升息等因素關係密不可分，雖說量體出現成長，不過數據仍是自2016年以來同期次低，顯示整體房市走向仍穩定。

而法拍量增加，主要有2大原因，一是自2022年以來進入升息循環，尤其3月央行再度升息，令部分購屋人負擔加重；二是去年下半年開始，房市受限於《平均地權條例》修法等因素衝擊，價格雖呈穩漲，但買氣趨冷不少，若部分購屋人由於房貸負擔加重，又找不到「接盤俠」，就可能讓愛屋淪落法拍市場。

另細看財政部數據，六都與去年同期相比，法拍移轉量大都下降，惟新北市首季出現194棟法拍移轉量，年漲幅達68.7%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，新北市重劃區議題濃厚，吸引大批建商搶進推案，不過其中不少產品主打首購，年輕族群承貸能力較顯不足，若遇市場波動，較易刺激法拍量體增加。