重磅建設吸引當代首富齊聚　台中水湳對位亞洲曼哈頓

▲被譽為「亞洲曼哈頓」的水湳經貿園區，在市府與民間積極開發投資下，成為全台最重量級的都會重劃區。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

被譽為「亞洲曼哈頓」的水湳經貿園區，在市府與民間積極開發投資下，成為全台最重量級的都會重劃區。由政府先行做多，匯聚國際規格的「臺中國際會展中心」、「水湳轉運中心」、結合台中市立圖書館總館與美術館的「臺中綠美圖」、「臺中流行影音中心」、「臺灣智慧營運塔」等，動靜皆宜的建設，都將奠定台中由水湳為核心，成為國際一級城市。

隨著重大建設陸續興建潮，大部分公共建築將於2025年起陸續完工啟用，不再紙上談兵的水湳經貿園區將迎來實際的新波段，根據水湳經貿園區的都市計畫細部資料顯示，總面積約254公頃的水湳經貿園區，公共設施用地超過百公頃，佔比43.61％，文教區用地佔比9.8%，光2項土地規劃就佔比53.41％。

▲隨著大部分公共建築將於2025年起陸續完工啟用，不再紙上談兵的水湳經貿園區將迎來實際的新波段，圖為臺中國際會展中心。（圖／記者謝婷婷攝）

而剩下的46.59%，則分布住宅專用、文化專用、創研專用以及經貿專用，換句話說，水湳經貿園區是少數經濟、文教、產業同步發展的大型都市規劃區，觀察細部計畫書也不難發現，整體水湳經貿園區胃納量的計畫人口僅2萬人，人口淨密度低於其他重劃區，也讓未來居於此處的住戶享有高品質的生活質量。

其中全國第四大、佔地67公頃的「中央公園」周邊，更是中台灣當代首富趨之若鶩的綠金區。從市政府對於水湳的重視不難發現，近年，動輒萬人的大型慶典，舉凡跨年、國慶燈會、甚至大型路跑活動，都選址水湳中央公園，對位美國紐約曼哈頓舉世皆知的跨年都辦於時代廣場一樣，水湳將成為世界觀光、文化、經濟的朝聖地。

▲▼ 近年動輒萬人的大型慶典，舉凡跨年、國慶燈會、甚至大型路跑活動，都選址水湳中央公園。（上圖／資料照、下圖為業者提供）

目前，水湳經貿園區核心地段開發案並不多，潤隆建設看準地段增值力，搶先在公共建設落成前的蟄伏期推出中央公園景觀豪宅新預售案「當代首馥」，基地位於經貿路二段與經貿三路，全案規劃46~52坪，中坪數產品，「越挑惕的客群，就越嚮往低密度生活帶來的優越。」新案以29層的高度居於正水湳中央公園核心，吸引自住客、換屋族、置產族出手。

▲水湳大型建設陸續興建中，圖為台中市立圖書館總館與美術館結合的「臺中綠美圖」，新案「當代首馥」推出46~52坪中坪數產品搶先佈局。（圖／業者提供）

「當代首馥」以中央公園、經貿大道核心登場，請來豪宅公設大師王勝正操刀雲浪雙塔建築，以目前市況來說，以水湳經貿園區為核心的周圍，如單元8、逢甲商圈等，住宅新案高標單價都已登上7字頭，位於園區北側精華地帶的西屯區經貿段6、8地號ＢＯＴ案，大型開發商、金控公司高度關注，「正」水湳地段後勢潛力長期相當看俏。

水湳 中央公園「當代首馥」基本資料

住宅規劃：3房（1~2樓店面，3~5樓辦公，6~29樓住家）

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