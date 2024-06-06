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重磅建設吸引當代首富齊聚　台中水湳對位亞洲曼哈頓

▲▼水湳 。（圖／興富發）

▲被譽為「亞洲曼哈頓」的水湳經貿園區，在市府與民間積極開發投資下，成為全台最重量級的都會重劃區。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

被譽為「亞洲曼哈頓」的水湳經貿園區，在市府與民間積極開發投資下，成為全台最重量級的都會重劃區。由政府先行做多，匯聚國際規格的「臺中國際會展中心」、「水湳轉運中心」、結合台中市立圖書館總館與美術館的「臺中綠美圖」、「臺中流行影音中心」、「臺灣智慧營運塔」等，動靜皆宜的建設，都將奠定台中由水湳為核心，成為國際一級城市。

隨著重大建設陸續興建潮，大部分公共建築將於2025年起陸續完工啟用，不再紙上談兵的水湳經貿園區將迎來實際的新波段，根據水湳經貿園區的都市計畫細部資料顯示，總面積約254公頃的水湳經貿園區，公共設施用地超過百公頃，佔比43.61％，文教區用地佔比9.8%，光2項土地規劃就佔比53.41％。

▲空拍,水湳國際會展中心,臺中國際會展中心,水湳轉運中心,中央公園,科湳愛琴橋,台中中央公園,科湳愛琴橋,台中水湳中央公園,科湳愛琴橋,臺中國際會展中心。（圖／記者謝婷婷攝）

▲隨著大部分公共建築將於2025年起陸續完工啟用，不再紙上談兵的水湳經貿園區將迎來實際的新波段，圖為臺中國際會展中心。（圖／記者謝婷婷攝）

而剩下的46.59%，則分布住宅專用、文化專用、創研專用以及經貿專用，換句話說，水湳經貿園區是少數經濟、文教、產業同步發展的大型都市規劃區，觀察細部計畫書也不難發現，整體水湳經貿園區胃納量的計畫人口僅2萬人，人口淨密度低於其他重劃區，也讓未來居於此處的住戶享有高品質的生活質量。

其中全國第四大、佔地67公頃的「中央公園」周邊，更是中台灣當代首富趨之若鶩的綠金區。從市政府對於水湳的重視不難發現，近年，動輒萬人的大型慶典，舉凡跨年、國慶燈會、甚至大型路跑活動，都選址水湳中央公園，對位美國紐約曼哈頓舉世皆知的跨年都辦於時代廣場一樣，水湳將成為世界觀光、文化、經濟的朝聖地。

▲▼雙十國慶,國慶煙火,中央公園。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 近年動輒萬人的大型慶典，舉凡跨年、國慶燈會、甚至大型路跑活動，都選址水湳中央公園。（上圖／資料照、下圖為業者提供）

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

目前，水湳經貿園區核心地段開發案並不多，潤隆建設看準地段增值力，搶先在公共建設落成前的蟄伏期推出中央公園景觀豪宅新預售案「當代首馥」，基地位於經貿路二段與經貿三路，全案規劃46~52坪，中坪數產品，「越挑惕的客群，就越嚮往低密度生活帶來的優越。」新案以29層的高度居於正水湳中央公園核心，吸引自住客、換屋族、置產族出手。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲水湳大型建設陸續興建中，圖為台中市立圖書館總館與美術館結合的「臺中綠美圖」，新案「當代首馥」推出46~52坪中坪數產品搶先佈局。（圖／業者提供）

「當代首馥」以中央公園、經貿大道核心登場，請來豪宅公設大師王勝正操刀雲浪雙塔建築，以目前市況來說，以水湳經貿園區為核心的周圍，如單元8、逢甲商圈等，住宅新案高標單價都已登上7字頭，位於園區北側精華地帶的西屯區經貿段6、8地號ＢＯＴ案，大型開發商、金控公司高度關注，「正」水湳地段後勢潛力長期相當看俏。

水湳 中央公園「當代首馥」基本資料
住宅規劃：3房（1~2樓店面，3~5樓辦公，6~29樓住家）
洽詢電話：04-2451-8117
了解更多>>https://bit.ly/4aCtI5p 

關鍵字：台中水湳經貿園區綠美圖重劃區當代首馥水湳正核心中坪數預售案亞洲曼哈頓

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