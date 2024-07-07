住一次竹北高鐵旁崩潰了！他吐「1缺點」17hrs不間斷　2派吵翻

▲新竹高鐵站。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

高鐵站附近的房子通常都很搶手，但就有網友表示，他前陣子去住竹北親戚家，是新竹高鐵站旁的房子，樓層在15樓以上，結果一大早就傳來列車過站的聲音，「從早6點到晚上11點每20分鐘『轟～轟～』不間斷」，住一次就「精神耗弱」，納悶住附近的人都沒感覺嗎？話題引發討論。

這位網友在PTT的home-sale板上發起閒聊「高鐵旁噪音」，文中表示，「前陣子住過一次竹北親戚家在高鐵旁的房子，樓層15樓以上」，結果超崩潰，「高鐵噪音從早上6點到晚上11點，每20分鐘『轟～轟～』不間斷…雖然門窗緊閉還是覺得很大聲。」

他不禁疑惑，「住高鐵附近的人都沒有這種困擾嗎？小弟住一次就精神耗弱了，每天住那邊聽的人呢？真的都沒感覺嗎？還是都習慣、麻痺了？」不解有這缺點，附近建案還是一直出，房價一直水漲船高。

貼文一出，就有人秒懂狂點頭，「之前也是這種感覺，過站不停的瞬間聲音蠻驚人的。不過可能習慣就好」、「我老婆老家在鄉下，高鐵距離500M，還是都聽得到」、「之前去朋友家，那震動跟低頻真的不行。如果是鐵軌更可怕，這種真的不要，板上還有人說無感說可以買真的母湯。」

不過，有網友就疑惑，「我的體驗跟你相反，住15樓以上完全無感。你的是低頻震動聲，還是廣播聲音？廣播那種15樓以上加氣密窗也聽不太到，低頻震動感覺是跟建材有關，我家是沒感覺。順帶一提，我家離高鐵直線距離約200M不到。」

更有過來人表示，「高鐵直達車，不停靠新竹站的才會有風切聲，不過氣密窗關起來其實也還好。有停靠新竹站的高鐵，其實噪音根本無感」、「如果是風切聲的話，品質好的氣密窗真的有差，我家氣密窗是我老婆要很吃力打開的那種，那才是真的氣密。如果是振動的低頻聲，無解，就得選好一點的建商跟好建材。」

還有網友指出，「這種噪音有的人無感、有的人可以忍受，以前公司旁邊就有高鐵軌道，我在那裡工作，一直覺得奇怪，為什麼特定時間就會耳鳴。後來發現是高鐵經過的振動，但我身旁同事都無感，測分貝機台聲音還更大，但機台不會讓我耳鳴（攤手）」、「高鐵不停可以無感真的厲害，我本人是做不到 ，之前外派租屋處在距離軌道一公里左右就很明顯了。不過沒有震動的話就靠習慣就好，畢竟高鐵站的便利以及發展是錢錢換來的。」