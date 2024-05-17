銀河灣計畫引領蘆洲房市發展　新案行情突破8字頭

▲捷運蘆洲站及三民高中站皆位在三民路上，蘆洲區公所、湧蓮寺商圈亦座落於此段，可說是蘆洲人生活圈中心。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳意雯／綜合報導

新北市推動蘆洲南北側開發案「銀河灣計畫」，光是主體範圍就超過133公頃，計畫建設空中水岸公園、溫室植物管、休閒旅館、購物中心等，應有盡有，再加上新北市政府積極推動興建蘆社大橋，冀望與社子地區連結，穩固蘆洲發展根基，開通後可望吸引大批社子、士林區域科技新貴入主蘆洲，目前新建案單價已突破8字頭，後勢可期。

蘆洲南北側開發案開發完成後將提供8.87公頃產專區、3公頃醫療用地、銀河灣計畫用地及五泰輕軌、捷運北環線，東森房屋蘆洲長榮加盟店店東張文良表示，蘆洲南北側開發案未來會將堤外電塔地下化，美化城市景觀又坐擁水岸風光，醫院、商場、產業進駐，交通建設完備，房市發展前景看好。

張文良指出，蘆洲地區中古公寓成交單價落在4字頭，電梯大樓則是穩定以5字頭成交，令人驚豔的是，去年中央路上新案「鷺洲雲硯」成交單價已來到76萬元。

▲三民路生活機能充沛，只要新案推出或中古屋釋出，短短幾日便銷售一空，相當搶手。（圖／業者提供）

張文良提到，捷運蘆洲站及三民高中站皆位在三民路上，蘆洲區公所、湧蓮寺商圈亦座落於此段，可說是蘆洲人生活圈中心，因此該段只要新案推出或中古屋釋出，短短幾日便銷售一空，相當搶手，目前中古公寓成交單價落在45萬元至48萬元，而中古華廈成交單價落在56萬元至60萬元，新成屋成交單價目前則是落在65萬元至70萬元間。

捷運蘆洲站旁的長榮路，是蘆洲南港子重劃區及長榮路商圈的核心道路，亦是蘆洲目前房市交易熱區，街道整齊、綠覆率高，生活機能完備，學區有忠義國小以及鷺江國中，更有佳瑪百貨座落於此，相當適合小家庭入主，周邊新案開價已破7字頭。

張文良說明重劃區開發飽和，可用地僅剩不到3成，因此蘆洲新案推出量少，目前沒有供過於求的問題，反而是物件稀缺，加上新推案棟戶數規劃不多，約莫100戶左右，去化率高，房價穩定攀升，更指出中央路上「新樸王樣」單價開出85萬元，爆發力十足，蘆洲房市發展指日可待。

▼東森房屋蘆洲長榮加盟店店東張文良表示，蘆洲南北側開發案是區域利多，帶動房市發展前景看好。（圖／業者提供）