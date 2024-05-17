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銀河灣計畫引領蘆洲房市發展　新案行情突破8字頭

▲▼捷運,蘆洲站,中和新蘆線。（圖／記者姜國輝攝）

捷運蘆洲站及三民高中站皆位在三民路上，蘆洲區公所、湧蓮寺商圈亦座落於此段，可說是蘆洲人生活圈中心。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳意雯／綜合報導

新北市推動蘆洲南北側開發案「銀河灣計畫」，光是主體範圍就超過133公頃，計畫建設空中水岸公園、溫室植物管、休閒旅館、購物中心等，應有盡有，再加上新北市政府積極推動興建蘆社大橋，冀望與社子地區連結，穩固蘆洲發展根基，開通後可望吸引大批社子、士林區域科技新貴入主蘆洲，目前新建案單價已突破8字頭，後勢可期。

蘆洲南北側開發案開發完成後將提供8.87公頃產專區、3公頃醫療用地、銀河灣計畫用地及五泰輕軌、捷運北環線，東森房屋蘆洲長榮加盟店店東張文良表示，蘆洲南北側開發案未來會將堤外電塔地下化，美化城市景觀又坐擁水岸風光，醫院、商場、產業進駐，交通建設完備，房市發展前景看好。

張文良指出，蘆洲地區中古公寓成交單價落在4字頭，電梯大樓則是穩定以5字頭成交，令人驚豔的是，去年中央路上新案「鷺洲雲硯」成交單價已來到76萬元。

▲▼東森房屋談蘆洲房市。（圖／業者提供）

▲三民路生活機能充沛，只要新案推出或中古屋釋出，短短幾日便銷售一空，相當搶手。（圖／業者提供）

張文良提到，捷運蘆洲站及三民高中站皆位在三民路上，蘆洲區公所、湧蓮寺商圈亦座落於此段，可說是蘆洲人生活圈中心，因此該段只要新案推出或中古屋釋出，短短幾日便銷售一空，相當搶手，目前中古公寓成交單價落在45萬元至48萬元，而中古華廈成交單價落在56萬元至60萬元，新成屋成交單價目前則是落在65萬元至70萬元間。

捷運蘆洲站旁的長榮路，是蘆洲南港子重劃區及長榮路商圈的核心道路，亦是蘆洲目前房市交易熱區，街道整齊、綠覆率高，生活機能完備，學區有忠義國小以及鷺江國中，更有佳瑪百貨座落於此，相當適合小家庭入主，周邊新案開價已破7字頭。

張文良說明重劃區開發飽和，可用地僅剩不到3成，因此蘆洲新案推出量少，目前沒有供過於求的問題，反而是物件稀缺，加上新推案棟戶數規劃不多，約莫100戶左右，去化率高，房價穩定攀升，更指出中央路上「新樸王樣」單價開出85萬元，爆發力十足，蘆洲房市發展指日可待。

▼東森房屋蘆洲長榮加盟店店東張文良表示，蘆洲南北側開發案是區域利多，帶動房市發展前景看好。（圖／業者提供）

▲▼東森房屋談蘆洲房市。（圖／業者提供）

關鍵字：新北市蘆洲南北開發銀河灣計畫蘆社大橋房市發展東森房屋蘆洲房價

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