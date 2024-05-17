大陸宣布房市重磅會議今日召開　或醞釀「救市大招」

▲上海民眾前往預售中心看房。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

外媒近日披露，知情人士透露，中國正考慮要求地方政府吸收待售餘屋，搶救房地產市場，激勵房地產類股飆漲。大陸國務院宣布，5月17日下午4時，大陸住房城鄉建設部等多部門負責人將召開國務院政策例行吹風會，介紹切實做好保交房工作配套政策有關情況。

據《界面新聞》報導，在下午的政策吹風會之前，5月17日上午，大陸國務院將組織召開房地產工作相關會議，屆時或將宣布房地產領域相關舉措。「保交樓」救助範圍或進一步擴大，收購存量住房正在討論醞釀中。

此前，《彭博》披露，消息人士表示，中國國務院正在徵詢幾個省和政府機關的意見。政府已經推動了幾個消化餘屋的試點計劃，而最新計劃的規模會更大。

兩位知情人士說，政府將要求國有銀行提供貸款，支持各地國有企業向建商收購待售屋，而部分待售屋會變成保障房。

他們還表示，政府官員仍在討論這項計劃的細節和可行性，可能還需要幾個月的時間才能定案。

今年前四個月住宅銷售額銳減 47%，待售餘屋徘徊在8年高點。中國銀河證券香港公司中國房地產研究部門主管鄭懷武（Raymond Cheng）認為，如果中國政府真的提出這項計劃，將是搶救房市的重要一步，可化解過剩餘屋和建商流動性的問題。