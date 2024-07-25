廚房內「1家電」網喊必買！一票大推：買了不後悔

▲廚餘如果不馬上處理，恐怕會有發臭問題。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

吃完飯後難免會有廚餘要處理，如果不馬上丟，放在家裡就怕發臭。對此，就有網友好奇拋問，對常留下剩菜、剩飯的家庭來說，廚餘機是不是很不錯？貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「廚餘機這個東西怎麼最近一堆人在推薦」為標題發文表示，現在廚餘機較以往改良不少，對於常有剩菜和剩飯的家庭而言，廚餘機似乎真的能解決發臭問題，且廚餘不用再立刻打包丟掉相當方便，廚餘機是不是很不錯？

貼文曝光後，有不少網友大推，「很棒！至少不用讓果蠅在家裡亂飛」、「超好用，買了不後悔」、「很好用，不然每天要丟很麻煩，不丟又會臭」、「超實用啊，又不是每人都住新大樓」、「不是全台灣都住大樓好嗎？我很需要」、「對透天上班族夫妻來說就是好用沒話說」。

▲有必要買廚餘機嗎？（示意圖／取自Pixabay）

還有網友指出，廚餘機是否有用還是要看居住環境或個人需求，「有社區垃圾間的本來就不是客群」、「要追垃圾車的，廚餘機是必買神器」、「你上班如果不方便追垃圾車你就會買單」、「你不愛天天丟的話可以買，如果本來就天天在扔的，就效益比較低了」。

不過也有網友認為，「自以為高人一等的設備」、「大樓有得丟不丟還花錢買幹嘛」、「放在塑膠袋丟冷凍庫」、「丟冷凍最快」、「包一包冰冰箱很難？要丟再拿出來」、「容量那麼小還耗電，搞笑喔」。

值得一提的是，環保署過去曾分享「廚餘處理新選擇」，民眾若將家中的廚餘投進處理機，只要一天的時間就可以輕鬆變堆肥，雖有購買成本，也要負擔一些電費，但卻有效解決廚餘問題，並提升居家品質。