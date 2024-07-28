預售屋買貴了！他上網一看「接轉單省100多萬」捶心肝　網中肯回

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友先前看中一間預售屋，於是以一坪40多萬的價格購入，怎料事後他上房屋交易網查詢，發現有人欲轉手同一個建案，且開價竟都比他的低，不禁心痛直呼「接轉單應該至少省100多萬。」不過，網友們看完則直言，「若是買來自住的，就沒什麼好在意的。」

網友在論壇mobile01發文提到，「最近看預售屋看到喜歡的格局，想說快下手免得之後猶豫不決，便以一坪40多萬的價格跟建商買入，還外帶貴鬆鬆的車位，這個價也是我預設可接受範圍的最頂了，但建商價格很硬，還說之後會再漲價。」

後來，他無聊瀏覽房屋交易網，赫然發現有業主在出售相同的建案，「估計是很早買的人轉手，結果一看發現都比我的低蠻多，有一坪不到35萬的，高一點也僅一坪38萬，早知道應該先看這的，還是是我殺價功力太弱呢？可是我也已經談到對方說不二價了，感覺也沒多少肉可以殺，後來想想如果能接轉單應該至少省100多萬，想到就捶心肝啊！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

對此，網友們中肯表示，「主要是看房子你喜不喜歡，過幾年看漲幅，其實就不會去在意那差價」、「預售屋禁止轉售，除非他是法令實施前買的，而且可能要仲介費，加起來不一定划算」、「同棟大樓，會因為採光、景觀、樓層等，價差頗大，單看單坪價格會失真」、「買的是自住且自己喜歡的，就不用在意價格的高低，幾年後回頭看，你可能就知道當初買的是對的」、「熱銷案月月調漲都正常，怪自己晚買」。

另外，也有內行直言，「通常建案都會先釋出一些給廠商買的房子，那個是用底價來算的，可是不多戶，不過一定比你便宜很多，總之比上不足比下有餘」、「可以轉約表示已經推出很久了，買貴代表風險降低，少了風險付出高一點我覺得合理。轉約的自備款也比跟代銷買多很多，因為除了先前付給建商的，還要加上投資客利潤跟仲介費，這些都要現金不能貸款，所以對於自備款不足或錢想拿去作投資的就不會碰」。