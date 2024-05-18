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蓮蓬頭沒洗比馬桶還髒！泡1物「汙垢全掉」　達人認證

蓮蓬頭沒洗比馬桶細菌還要多！　家事達人分享「泡1物」汙垢全掉

▲蓮蓬頭暗藏超多髒污，不少民眾容易忘記清洗。（圖／擷取自pixabay）

圖、文／CTWANT

生活中許多角落都藏有髒汙、霉菌，要是沒有定期清潔，小心家中成了細菌大本營，其中常忘了清潔的就是蓮蓬頭。根據曼徹斯特大學的研究顯示，未清潔的蓮蓬頭所含的細菌，竟比馬桶上的細菌還要多。對此，家事達人陳映如分享小撇步，只要浸泡1物大約30分鐘，就大功告成了！

據《woman's world》報導，曼徹斯特大學最近進行的研究顯示，蓮蓬頭的出水孔每隔3個月就會積聚水垢，從未清潔的蓮蓬頭噴出的熱水所含有的細菌，竟比馬桶上的細菌還要多，而當細菌滲入皮膚、耳朵或眼睛，就可能導致健康問題，對人體產生不良影響。

蓮蓬頭髒的明顯跡象包括，噴頭周圍有可見的黑色黴菌，或是有白色或淡黃色的沉積物，甚至出現粉紅色黴菌和粘液，此外水壓非常弱或沒有水流。

對此，陳映如在「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」發文指出，蓮蓬頭沒定期清洗，就會看見有髒汙、水垢其至還有霉菌。清潔方式其實很簡單，只要在盆子裡注入溫熱水和過碳酸鈉，溶解後把蓮蓬頭放入盆中浸泡大約30分鐘，泡完後大部分的汙垢已經被分解，只要拿不要的牙刷刷洗乾淨就完成了。

陳映如表示，過碳酸鈉在化工行可以買得到，也可以到賣場或者網路購得，其名稱可能是活氧漂白粉、氧系漂白粉，只要成分是過碳酸鈉的即可。

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關鍵字：蓮蓬頭清潔髒污細菌健康

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