看房看到煩「都看幾間才買？」　內行1關鍵下手了：只看2間

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

想買房子，當然得先從看房開始，但不是看看就會蹦出最佳選擇，無法輕易做決定，畢竟要考慮地點、格局等條件。就有網友在PTT的Gossiping板問卦「看房子都看幾間才會買啊？」最近開始看房了，但看得好煩，不知道還要多久才會看到喜歡的，想問其他人都看多久、看了幾間？話題引發討論。

原PO在文中表示，「事情是這樣的，最近開始看房子了，看得好煩」，不知道還要多久才會看到喜歡的物件，「有沒有看房子要看多久、看幾間的八卦？」看到貼文後，就有人留言，「重點是看到中意的，要多久能準備好購買」、「我看10幾間了，但是沒錢買」、「看不到十間，看房很靠緣分也很花時間。」

有網友則表示，「我朋友逛街的興趣是買房子」、「現在看房體驗很差唷！你要決定的很快」、「現在熱到不用看直接買了」、「現在房市很熱，看到喜歡的直接就買了，我看一間覺得不錯的，想說考慮一天，（結果）就賣掉了。」

事實上，過去曾有網友發起閒聊「看預售屋通常都看幾間才下手購買？」看身邊有人買房，有的看不到10間就買了，但也有看超過20間依然下不了手。原PO就好奇，若一直不買，也只能看著房價一漲再漲，到最後看是要加預算，或者縮減坪數，或是被洗到外圍去，

就有網友直指，提前做功課很重要，「看了2間下手，預售屋根本線上看格局就可以排除一堆了」、「培養嗅覺靈敏有很多方法，看屋是其中一種」、「5間左右，自己要先做功課，沒在範圍內的我根本不去看」、「自住，網路大量過濾後，實際看了8間後簽約，因為發現漲價速度比我看的速度快。」

另外，房產專家曾建議，與其大範圍搜索房屋，不如先設計購屋條件，會比較容易找到理想物件，「最直接的方式，就是審視自己能負擔的自備款與貸款金額，再從中挑選自己最在意的要件。」在預算範圍內，設定好路段、類型、坪數、格局等細節，就能明確掌握喜歡的條件。