要淘汰果汁機！他好奇「當廚餘機」喊8、9成像　一票反搖頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

繼洗碗機之後，廚餘機被大推是現代人必備廚房家電。就有網友靈光一閃，把家裡一台即將淘汰的家電拿來用，「即將淘汰的果汁機，靈機一動，昨晚把廚餘加水，絞碎後取出，倒出時上面加濾網，那濾網上的那些東西，不就跟廚餘機有8、9分像？」直呼「淘汰果汁機」可以當「濕式廚餘機」使用，引發話題。

原PO在PTT的WomenTalk板發起閒聊「淘汰果汁機=濕式廚餘機？」文中表示，家裡有台即將淘汰的果汁機，他靈機一動，把廚餘加水絞碎後，倒出時加上濾網，「那濾網上的那些東西，不就跟廚餘機有8、9分像？」之後再把渣渣全裝進塑膠袋，冰冷凍等丟廚餘，或打結後丟垃圾桶，再把果汁機洗乾淨就好。

看到貼文後，一票卻搖頭，「還要洗果汁機啊」、「為什麼要特地打碎？ 直接冷凍或是丟掉就好啊」、「直接丟或直接放冷凍不好嗎？加水打碎再濾水是要幹嘛？」「廚餘機我看到是有烘乾功能的，乾燥後就不臭了，可以打成粉也很好收。但這個是濕的，也還是會臭啊！」

事實上，曾有網友發問「廚餘機是不是智商稅啊？」看到有廣告說，廚餘機體積小又好用，且無論多硬的廚餘剩菜都能輕鬆處理，甚至還有人盛讚，是除了洗碗機之外最必備的廚房家電，讓他好奇地問，「有人真的使用過嗎？能分享一下它到底有多神奇嗎？」

貼文引發諸多愛用者熱烈迴響，「我有一台，真的超好用，自從家裡買廚餘機後，沒看過蟑螂，而且什麼東西都能丟，處理過後也沒味道」、「超好用，住公寓有在煮菜根本必備」、「挺好用，住公寓又沒時間追垃圾車，有這個很方便」、「住透天不能天天追垃圾車的很有用」。

另一派網友則提醒，廚餘機的使用應該視個人需求、居住環境而定。對於居住在新式大樓的人來說，垃圾場通常都有廚餘冷凍功能，不必追趕垃圾車也能防止異味，「社區有垃圾場的話，把廚餘拿到樓下丟就好，不需要特地購買。」此外，長期將廚餘機殘渣倒入水槽可能導致管線阻塞。