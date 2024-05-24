鄉民指房仲遭人厭因「被知道賺多少」　業者：不透明比較舒服？

▲鄉民點出房仲惹人厭的原因，因為這是少數賺多少錢，必須讓人知道的行業。（示意圖，與本文無關／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

鄉民點出房仲惹人厭的原因，因這是少數賺多少錢，必須讓人知道的行業，此話引發熱議。不過，有業者直言：「透明一點不反而是好事嗎，譬如說賣二手車，車商業務賺多少錢，你根本就不知道，這樣會比較舒服嗎？」

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網友在PTT房屋版發文：「為什麼仲介讓人討厭？因為這是少數賺多少錢，必須讓你知道的行業。」話題一出，引發熱議，有人認同，也有人不認同，紛紛留言：「說的太好了」、「非常中肯」、「跟收入無關，跟嘴臉有關」、「幫你賣一棟房子才賺你3-6%，你去吃個便當就是被賺食材成本的150%」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，仲介這行除了專業度之外，賣的就是信任，畢竟房子大概率是人生中最大一筆交易，消費者自然更加謹慎，也更加注重細節，就實務上觀察，很多房仲都能做到專業與讓人信任這2點，進而與消費者變成長期合作，甚至朋友關係。

至於原po所說的，仲介討人厭的原因是「少數賺多少錢，必須讓你知道的行業」。曾敬德表示：「透明一點不反而是好事嗎，譬如說賣二手車，車商業務賺多少錢，你根本就不知道，這樣會比較舒服嗎？」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，先排除不專業這項因素，消費這覺得仲介讓人討厭的原因，其實與其他產業業務大同小異，像是「話術太多」，但其實買賣本就是一場對峙，大家都想賺更多錢，雙方要在這之中取得平衡，而房子的總價金額高，便會使消費者特別有感。

▲有些代銷業者會讓人感覺很跩。（示意圖，與本文無關／記者陳筱惠攝）

另外，也可能是服務「態度不佳」，像是有些消費者會覺得，仲介跩個二五八萬，瞧不起人買得起，但這種抱怨通常在代銷市場較多，普遍仲介是再更接地氣的。

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